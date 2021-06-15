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Крупнейший розничный продавец мебели IКЕА угодил в скандал и выплатит штраф

15 июня 2021, 19:51

Гендиректор компании IКЕА во Франции, кроме штрафа, получил 2 года условного ареста. Наказали и копов, задействованных в схеме слежения.

Магазин выплатит штраф своим сотрудникам / itc.ua

Крупнейший в мире розничный продавец мебели IКЕА попал в громкий скандал - ему придется выплатить миллион евро штрафа сотрудникам за то, что годами шпионил за ними, сообщает ТСН.

Такое решение принял французский суд. Речь идет о нескольких магазинов в стране, где менеджеры творчески подходили к работе с кадрами: проверяли все до банковских счетов, нанимали даже отдельных сотрудников с задачей докладывать о коллегах, сотрудничали с детективной компанией, которой со своей стороны "сливала" информацию полиция.

Во слежения за четыре года попали 400 человек.

Гендиректор компании IКЕА во Франции, кроме штрафа, получил 2 года условного ареста. Наказали и копов, задействованных в схеме слежения за сотрудниками.

Ранее Главред писал о том, что в Украине открыт сервис онлайн-продаж популярного шведского ритейлера мебели и товаров для дома IKEA.

При этом компания открыла пункты выдачи заказов для покупателей в киевских торговых центрах.

Напомним, ранее IKEA планировала открыть сразу четыре магазина сети в 2019 году в Киеве, однако перенесла открытие магазина.

штраф магазины
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