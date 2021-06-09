Кулеба озвучил риски отказа Германии продавать Украине оружие

Кулеба назвал риски отказал Германии поставлять оружие / УНИАН

Отказ поставлять Украине вооружение может обернуться новыми актами агрессии со стороны России, заявил на брифинге с немецким коллегой Хайко Маасом в Берлине в среду, 9 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба также выразил надежду, что этого не произойдет и конфликт на Донбассе удастся урегулировать дипломатическим путем.

"Но мы должны быть откровенными: если эти усилия не завершатся успехом и президент Путин проигнорирует мнение Берлина, Парижа, Вашингтона, Киева и начнет очередную горячую фазу войны, то российская армия, вооруженная более современным оружием, будет снова атаковать Украину. А мы будем защищаться тем, что будет у нас на тот момент в нашем распоряжении, и это будет новая ужасная реальность, с которой всем нам придется столкнуться. Однако я искренне надеюсь, что до этого дело не дойдет, что никто никогда не пожалеет о том, что Украине не помогли укрепить свою оборону для того, чтобы отбить желание у Путина наступать", - сказал он.

"Нет никакого международного правила, которое бы ограничивало возможность Украины получать или покупать оружие за границей, мы не являемся под эмбарго на оружие, мы являемся ответственным участником международных механизмов по контролю над передачей вооружения. Насколько мне известно, нет и никакого юридического запрета в законодательстве Германии, которое не позволяет передавать или продавать оружие Украине", - добавил Кулеба.

Он напомнил, что Украина использует оружие для защиты от агрессора. "Потому мы понимаем, что решение, которое приняло правительство Германии, является политическим, и я хочу очень четко снять любые подозрения относительно того, что есть какие-то ограничения на поставку оружия для Украины", - пояснил Кулеба.

В ответ Маас заверил, что Германия останется самым большим двусторонним партнером и донором для Украины.

"Если посмотреть на разнообразные программы поддержки реформ, которые у нас есть, если какие-то дополнительные возможности для поддержки необходимы - мы можем это расширить", - сказал он.

Ранее Главред писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американской делегацией призывал США и Евросоюз остановить достройку Северного потока-2. Гарант акцентировал внимание на том, что данный проект несет угрозу безопасности украинского государства.

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