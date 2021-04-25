Лавров выдвинул новое обвинение США и пригрозил ответкой за санкции

Глава МИД России обвинил США в недружественных шагах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил ситуацию, сложившуюся после объявления США новых антироссийских санкций.
По его словам, РФ готова принять новые меры в отношении США в ответ на "недружественные шаги" и санкции, сообщает ТАСС.
"Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация", - подчеркнул главный российский дипломат.
Вместе с тем, комментируя предложение о встрече президентов США и РФ, он отметил, что Москва восприняла инициативу позитивно.
Читайте такжеВ РФ допустили сдачу "ЛДНР" и назвали условие – Bloomberg
Новые санкции США против России:
- Президент США Джо Байден подписал новое распоряжение о санкциях против РФ 15 апреля.
- Россию наказывают за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США (подрыв проведения свободных выборов, участие в злонамеренных кибератаке против США, коррумпирование иностранных правительств, нарушение международного права).
- Санкции наложены на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
- Запрещено финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций РФ, выпущенных после 14 июня 2021 г.
- Санкции наложены на шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.
- Наложены санкции на 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США.
- США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В личном составе есть представители российских спецслужб, указывается в сообщении.
Автор: Алексей Тычина