Лавров выдвинул новое обвинение США и пригрозил ответкой за санкции

Сергей Лавров / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил ситуацию, сложившуюся после объявления США новых антироссийских санкций.

По его словам, РФ готова принять новые меры в отношении США в ответ на "недружественные шаги" и санкции, сообщает ТАСС.

"Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация", - подчеркнул главный российский дипломат.

Вместе с тем, комментируя предложение о встрече президентов США и РФ, он отметил, что Москва восприняла инициативу позитивно.

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Новые санкции США против России: