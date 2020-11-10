Лукашенко анонсировал кризис в Беларуси и предупредил граждан

Лукашенко не намерен идти на уступки оппозиции Беларуси / Reuters

Опасные тенденции на глобальном политическом уровне привели к серьезным изменениям, вследствие которых пострадает экономика. С проблемами столкнется и Беларусь, поэтому гражданам следует приготовиться к сложностям.

Об этом заявил глава Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Федерации профсоюзов во вторник, 10 ноября, сообщает информагентство Белта.

"Мир сейчас начали перекраивать. И ковид - это не медицинский термин. Это не только и не столько болезнь. Это даже не экономика сегодня. Это уже глобальная политика. Начали перекраивать мир. Вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли еще будет в связи с последствиями обрушения экономики", - сказал Лукашенко, отметив, что проблемы, с которыми сталкивается Евросоюз, США и Китай в области экономики, будут только усиливаться.

По словам белорусского президента, в оппозиции надеются, что уже весной Беларусь ожидает обвал экономики, в результате которого удастся сменить власть. Однако правящий режим не намерен сдаваться.

"Наши протестуны, и беглые особенно, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и "мы тут придем, возьмем Беларусь тепленькой". Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь тепленькой! Мы выстоим! – сказал Лукашенко.Читайте такжеЛукашенко сделал заявление о новых выборах в Беларуси: названо условие

При этом он добавил, что страна столкнется со сложностями в экономике, о чем власти должны рассказать гражданам.

"Непросто будет в экономике. Постараемся выдержать то, что есть на сегодня. Но людям надо говорить, до людей надо доносить - до трудовых коллективов, организаций, что это время будет непростое", - подчеркнул Лукашенко.

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