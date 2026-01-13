Как понять, что батареи замерзают: эксперты назвали четыре признака

Во время замерзания вода внутри труб расширяется, создавая избыточное давление.

Как понять, что батареи замерзают

Что нужно делать в этой ситуации

Холодная зима и обстрелы российских оккупантов оставили тисячи украинцев без отопления. Резкое понижение температуры может привести к замерзанию водопроводных труб, что чревато перебоями с подачей воды, проблемами с отоплением, а в худшем случае — разрывом труб и затоплением помещений.

Чаще всего трубы замерзают при температуре ниже нуля, особенно если они плохо утеплены. Во время замерзания вода внутри труб расширяется, создавая избыточное давление. Это может вызвать деформацию, появление трещин или полный разрыв трубопровода, пишет express.co.

Эксперты отмечают: своевременное выявление проблемы помогает избежать дорогостоящего ремонта. Специалисты назвали четыре основных тревожных сигнала, которые могут указывать на замерзание труб в доме.

Необычные звуки в системе отопления

Если при включении центрального отопления вы слышите бульканье, свист или другие нетипичные звуки, это может быть признаком того, что вода не может свободно циркулировать из-за образовавшегося льда в трубах.

Котел не включается или работает нестабильно

Еще один тревожный сигнал — котел не запускается, часто отключается или работает с перебоями. В современных конденсационных котлах наиболее уязвимым местом считается конденсатная труба — пластиковая труба, выводящая конденсат наружу. Именно она чаще всего замерзает в сильные морозы.

Отсутствие воды или слабый напор из кранов

Если из кранов вода перестала течь либо идет очень слабой струей, это может означать, что лед перекрыл движение воды внутри труб. В некоторых случаях подача воды может полностью прекратиться.

как согреться отопление инфографика: Главред

Медленный слив и капли из крана

Замедленный слив воды в раковине, плохое смывание унитаза, а также появление капель из кухонного крана тоже могут свидетельствовать о частичном замерзании трубопровода.

Специалисты объясняют, что при замерзании труб вода не может нормально проходить по системе, из-за чего возникают подобные симптомы. При первых подозрениях важно как можно быстрее определить место проблемы. Рекомендуется проверить участок, где конденсатная труба выходит на улицу, — нет ли на ней инея или льда.

Кроме наружных труб, в зоне повышенного риска находятся коммуникации в неотапливаемых помещениях: на чердаках, в подвалах, кладовках и шкафах. Именно там замерзание труб во время сильных морозов происходит чаще всего.

