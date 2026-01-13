Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ обрушила на Украину сотни дронов и ракеты: под ударом энергетика, сотни тысяч семей без света

Анна Ярославская
13 января 2026, 10:43
811
Основные удары баллистикой пришлись по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям.
Последствия атаки РФ в ночь на 13 января
Повреждена жилая и гражданская инфраструктура в ряде регионов / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Силы ПВО уничтожили и подавили 247 воздушных целей
  • Зафиксированы попадания ракет и 48 БпЛА на 24 локациях
  • Главная цель атаки — энергетическая инфраструктура

С вечера 12 января и ночью российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, оккупанты атаковали Украину 18 баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской, Брянской, Воронежской областей РФ, ВОТ Крыма, а также семью ракетами "Искандер-К" из Курской и Белгородской областей РФ.

видео дня

Также враг применил 293 ударных дрона типа Shahed, "Гербера" и а также беспилотники других типов, около 200 из них - "Шахеды".

Удары "баллистикой" противник нанес по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 247 целей:

  • 2 баллистические ракеты Искандер-М;
  • 5 крылатых ракет Искандер-К;
  • 240 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге.

Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.

Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / Фото: t.me/kpszsu

Куда целились оккупанты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основной целью вражеского удара была энергетика - генерация и подстанции.

"К сожалению, много разрушений есть жилой и гражданской инфраструктуры. Под ударами были Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье, Киевщина, Одесчина, Сумщина, Харьковщина, Донецкая область", - написал Зеленский в Telegram.

Президент добавил, что в Харьковской области оккупанты ударили по почтовому терминалу в Коротиче и убили четыре человека.

Непростая ситуация в Киевской области: несколько сотен тысяч семей сейчас без электроснабжения. Все экстренные службы работают на местах. Развернуты Пункты несокрушимости.

"Каждый такой удар против жизни – это напоминание, что нельзя прекращать поддержку Украины. Ракеты к системам ПВО нужны ежедневно, особенно во время зимы. Мир может ответить на этот террор России новым пакетом помощи Украине. Мы рассчитываем на ускорение поставок, о чем уже есть договоренность с Америкой и Европой. Россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет. Спасибо всем, кто помогает", - добавил Зеленский.

Оккупанты готовят новую атаку - мониторы

Россия готовится нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты запланировали передислокацию стратегических бомбардировщиков.

Как сообщил 13 января мониториноговый канал Є Радар, в течение дня запланирована передислокация:

  • 6 Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродром "Оленья"/"Энгельс";
  • 3 Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродром "Белая".

"Вероятно, основное направление удара – цели на Западе Украины", - говорится в сообщении.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атаки РФ станут более массированными: мнение эксперта

Военный эксперт Иван Ступак считает, что уже в первом квартале этого года РФ сможет запускать до 5 тысяч беспилотников в месяц по Украине.

Таким образом, атаки России на Украину в новом году станут более массированными. Если в марте 2024 года РФ за месяц запустила по нам 500 беспилотников, то в конце декабря 2025-го она запустила по Украине за одну ночь около 600 беспилотников. Поэтому наращивание массовости ударов для России не является проблемой.

Атака РФ на Украину 13 января 2026 - что известно

Как писал Главред, в ночь на 13 января в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской ракетно-дроновой атаки. Под ударом оказался и Харьков - ударный дрон типа "Шахед" попал в детский санаторий и терминал "Новой почты" в пригороде. По предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, еще 6 - пострадали.

  • Последствия атаки на Харьков 13 января 2026
    Последствия атаки на Харьков 13 января 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Харьков 13 января 2026
    Последствия атаки на Харьков 13 января 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Харьков 13 января 2026
    Последствия атаки на Харьков 13 января 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Харьков 13 января 2026
    Последствия атаки на Харьков 13 января 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Харьков 13 января 2026
    Последствия атаки на Харьков 13 января 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Харьков 13 января 2026
    Последствия атаки на Харьков 13 января 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Харьков 13 января 2026
    Последствия атаки на Харьков 13 января 2026 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Харьков 13 января 2026
    Последствия атаки на Харьков 13 января 2026 Фото: ГосЧС

Минувшей ночью армия РФ атаковала Одессу. Известно о 5 пострадавших. Глава Одесской ГВА Лысак сообщил, что враг атаковал жилые дома, больницу, детский сад и школу в центральной части города. Сейчас на местах развернули оперативные штабы, активно работают коммунальные службы.

Утром 13 января российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Украине.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии. Причины введения ограничений – ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины новости Украины и мира война России и Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация со светом на Правом берегу Киева ухудшилась: в ДТЭК сделали заявление

Ситуация со светом на Правом берегу Киева ухудшилась: в ДТЭК сделали заявление

11:46Энергетика
"Целая эпоха подходит к концу": у слабеющего Путина все больше проблем – Politico

"Целая эпоха подходит к концу": у слабеющего Путина все больше проблем – Politico

11:36Мир
РФ повредила два энергообъекта, без света 47 тыс. семей: когда вернут свет в Одессе

РФ повредила два энергообъекта, без света 47 тыс. семей: когда вернут свет в Одессе

11:25Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

Гороскоп на сегодня 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

Гороскоп на сегодня 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах

Последние новости

12:19

Загремевшая в больницу Каменских дала знать, что с ней происходит

12:17

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

12:13

Кто познакомил диктатора Путина с Кабаевой: Дерюгина раскрыла главный секрет

11:46

Ситуация со светом на Правом берегу Киева ухудшилась: в ДТЭК сделали заявление

11:36

"Попробуй заставить": Лилия Ребрик показала, как греет детей

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делахГороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах
11:36

"Целая эпоха подходит к концу": у слабеющего Путина все больше проблем – Politico

11:25

РФ повредила два энергообъекта, без света 47 тыс. семей: когда вернут свет в ОдессеФото

11:12

Кто стал последним финалистом Нацотбора: результаты голосования в ДиеВидео

10:43

РФ обрушила на Украину сотни дронов и ракеты: под ударом энергетика, сотни тысяч семей без светаФото

Реклама
10:35

Жена Николаева расплылась за праздники: как она выглядит

10:35

Кадыров на смертном одре: в The Times спрогнозировали, что будет дальше

10:35

Как понять, что батареи замерзают: эксперты назвали четыре признака

10:27

"Понимаю, что он военный": известная актриса поразила встречей с российским оккупантом

10:22

Сотни дронов РФ уже не полетят на Украину: СБУ сообщила о блестящей операции

09:56

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 января (обновляется)

09:44

Почему 14 января нельзя стричься: какой церковный праздник

09:28

Много пострадавших и разрушений: Одесса и Днепропетровщина стали целями ударов РФФото

09:17

Почему очень скоро Кавказ может полыхнутьмнение

09:09

Украинская ведущая похвасталась покупкой от мужа за 2,6 млн

Реклама
09:00

Пять знаков зодиака, созданных для Овна: с кем у него идеальная совместимость

08:49

Киев и область без света: что происходит и когда вернут электричество

08:40

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

08:37

Путинистка Долина может лишиться другой недвижимости

08:35

Условия мира для Украины будут все хуже: Небензя в ООН пригрозил Зеленскому

08:27

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

Обеспечивает оккупантов дронами: в Таганроге горит важный для армии РФ завод

08:18

Гороскоп Таро на завтра 14 января: Весам - сила, Стрельцам - остерегаться

07:48

РФ атакует Украину, ракеты движутся на Киев, работает ПВО: что известно

06:52

Взрывы в Харькове: "Шахед" попал в детский санаторий и Новую почту, есть жертвыФотоВидео

06:23

Кого ждет финансовый поворот и судьбоносные встречи: гороскоп до конца зимы 2026Видео

06:10

Смерть Кадырова приведет к открытию окна возможностей для создания беспорядков в Чечне?мнение

05:55

Сбежавшую из РФ Долину силой лишат квартиры в Москве — детали

05:23

Гороскоп на завтра 14 января: Львам - волнение, Скорпионам - признание

04:41

Откуда произошло слово "Москва": историк дал неожиданный ответ

04:05

Десять секунд из глубин Вселенной: загадочный сигнал ошеломил учёных

03:30

Время для финансов и смелых решений: астролог раскрыл главные сюрпризы 2026 годаВидео

03:03

В Украине нашли гигантского человека-великана: его пещера имела скрытый секретВидео

01:48

Перебои со светом и громкие взрывы: Украина под массовой атакой баллистики и дронов

01:30

Мерил Стрип и Мартин Шорт готовятся к свадьбе - СМИ

Реклама
01:29

Рекорд больше не принадлежит Шевченко — кто обошел легенду украинского футбола

00:59

Беременная Бех-Романчук пожаловалась на свои "габариты": "Выглядит именно так"

00:42

Скопление БПЛА и "скоростные цели": в Харькове была слышна серия взрывов, что известно

12 января, понедельник
23:58

Евровидение-2026: стала известна дата выступления Украины

23:46

Распространенная ошибка садоводов: какое укрытие может уничтожить розы к веснеВидео

23:16

Елена Мозговая поделилась редким фото отца ее старшей дочери

23:13

Лишь единицы могут решить задачу: всего одна спичка делает уравнение правильным

22:55

Зеленский назначил новых руководителей для двух областей - что о них известно

22:27

В каких домах Киева отопления не будет до конца зимы: тревожный прогноз

22:06

Мурат Налчаджиоглу принял решение насчет дочери от Ани Лорак

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять