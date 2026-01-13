РФ обрушила на Украину сотни дронов и ракеты: под ударом энергетика, сотни тысяч семей без света

Основные удары баллистикой пришлись по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям.

Повреждена жилая и гражданская инфраструктура в ряде регионов

Кратко:

Силы ПВО уничтожили и подавили 247 воздушных целей

Зафиксированы попадания ракет и 48 БпЛА на 24 локациях

Главная цель атаки — энергетическая инфраструктура

С вечера 12 января и ночью российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, оккупанты атаковали Украину 18 баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской, Брянской, Воронежской областей РФ, ВОТ Крыма, а также семью ракетами "Искандер-К" из Курской и Белгородской областей РФ.

Также враг применил 293 ударных дрона типа Shahed, "Гербера" и а также беспилотники других типов, около 200 из них - "Шахеды".

Удары "баллистикой" противник нанес по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 247 целей:

2 баллистические ракеты Искандер-М;

5 крылатых ракет Искандер-К;

240 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге.

Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.

Отчет Воздушных сил

Куда целились оккупанты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основной целью вражеского удара была энергетика - генерация и подстанции.

"К сожалению, много разрушений есть жилой и гражданской инфраструктуры. Под ударами были Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье, Киевщина, Одесчина, Сумщина, Харьковщина, Донецкая область", - написал Зеленский в Telegram.

Президент добавил, что в Харьковской области оккупанты ударили по почтовому терминалу в Коротиче и убили четыре человека.

Непростая ситуация в Киевской области: несколько сотен тысяч семей сейчас без электроснабжения. Все экстренные службы работают на местах. Развернуты Пункты несокрушимости.

"Каждый такой удар против жизни – это напоминание, что нельзя прекращать поддержку Украины. Ракеты к системам ПВО нужны ежедневно, особенно во время зимы. Мир может ответить на этот террор России новым пакетом помощи Украине. Мы рассчитываем на ускорение поставок, о чем уже есть договоренность с Америкой и Европой. Россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет. Спасибо всем, кто помогает", - добавил Зеленский.

Оккупанты готовят новую атаку - мониторы

Россия готовится нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты запланировали передислокацию стратегических бомбардировщиков.

Как сообщил 13 января мониториноговый канал Є Радар, в течение дня запланирована передислокация:

6 Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродром "Оленья"/"Энгельс";

3 Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродром "Белая".

"Вероятно, основное направление удара – цели на Западе Украины", - говорится в сообщении.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине

Атаки РФ станут более массированными: мнение эксперта

Военный эксперт Иван Ступак считает, что уже в первом квартале этого года РФ сможет запускать до 5 тысяч беспилотников в месяц по Украине.

Таким образом, атаки России на Украину в новом году станут более массированными. Если в марте 2024 года РФ за месяц запустила по нам 500 беспилотников, то в конце декабря 2025-го она запустила по Украине за одну ночь около 600 беспилотников. Поэтому наращивание массовости ударов для России не является проблемой.

Атака РФ на Украину 13 января 2026 - что известно

Как писал Главред, в ночь на 13 января в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской ракетно-дроновой атаки. Под ударом оказался и Харьков - ударный дрон типа "Шахед" попал в детский санаторий и терминал "Новой почты" в пригороде. По предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, еще 6 - пострадали.

Минувшей ночью армия РФ атаковала Одессу. Известно о 5 пострадавших. Глава Одесской ГВА Лысак сообщил, что враг атаковал жилые дома, больницу, детский сад и школу в центральной части города. Сейчас на местах развернули оперативные штабы, активно работают коммунальные службы.

Утром 13 января российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Украине.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии. Причины введения ограничений – ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

