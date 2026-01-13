Путинистка Долина может лишиться другой недвижимости

Пока Долина отдыхает в ОАЭ, ее могут лишить еще одного объекта недвижимости.

Над путинисткой Долиной еще больше сгущаются тучи / Коллаж Главред, фото Стархит

Российскую певицу Ларису Долину, которая прославилась благодаря своей афере с продажей квартиры в Москве, могут лишить еще одной миллионной недвижимости.

Как пишут российские пропагандисты, на этот раз речь идет о двух земельных участках артистки в подмосковном Протасово общей площадью 2215 квадратов. На этой огромной территории построено два загородных дома и гараж, а также вырыт пруд на берегу ручья.

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов случайно обнаружил нарушение и подал жалобу в природоохранную прокуратуру. Оказалось, что участок путинистки расположился в водоохранной зоне, что противоречит закону. Более того, в защитной полосе ручья вырыт котлован диаметром 230 м², который Долина превратила в личный пруд.

Лариса Долина уехала из РФ / фото: t.me/dolinaofficial

"Береговая полоса относится к территории общего пользования — ни физическое, ни юридическое лицо не имеет права на включение ее в собственность. Земельные участки гражданки Долиной выдавались по постановлению, которое не является легитимным, потому что их наложение на береговую полосу видно невооруженным глазом", — пояснил предприниматель.

Квартира Долиной, которую она пыталась отсудить / Фото Стархит

Территорию путинистка Долина обустроила еще 15 лет назад, однако по закону такие участки, вне зависимости от срока давности их приобретения, должны быть возвращены в собственность террористической России, а нарушения необходимо устранить.

Прецендент Долиной

Тогда стало известно, что после продажи квартиры Долина отдала все деньги мошенникам. Позже она опомнилась и решила, что сделку нужно отменить в судовом порядке. То есть по-факту, покупательница оставалась и без денег и без квартиры. И суд таки встал на сторону хамоватой певицы, пока верховный суд РФ не отметил это решение.

Данный прецендент вызвал волну возмущения в социуме и концерты Долиной стали массово отменять. А на те концерты, которые оставались в расписании, зрители просто не покупали билеты.

О персоне: Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

