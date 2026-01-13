"Попробуй заставить": Лилия Ребрик показала, как греет детей

Ребрик поделилась лайфхаком, как борется с "холодрыгой" дома.

Лилия Ребрик дети - чем согревается семья ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Кратко:

Лилия Ребрик рассказала, что в ее доме сейчас холодно

Звезда поделилась, как согревает детей в этот период

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с семьей, как и многие украинцы сегодня, оказалась в ловушке зимнего холода - из-за постоянных обстрелов отопления в доме знаменитости нет. Впрочем, Ребрик старается сохранять спокойствие и не сеять панику среди родных.

В своем блоге в Instagram она поделилась секретом, как согревается вместе с дочерями сейчас. В "меню" - подвижные игры и танцы, так как заставить Полину и Аделину надеть дополнительную одежду для сохранения тепла Лилия не смогла.

"Думаете, танцуем? Нет, согреваемся. Потому что попробуй заставить детей надеть несколько слоев одежды, когда что дома, что на улице - холодрыга! Так что вот вам лайфхак", - написала звезда и опубликовала забавное видео, где отплясывает вместе с детьми. В комментариях семью Ребрик хвалят за позитивный настрой.

Лилия Ребрик дети - чем согревается семья ведущей / фото: instagram.com/liliia.rebrik

О персоне: Лилия Ребрик Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

