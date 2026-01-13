"Попробуй заставить": Лилия Ребрик показала, как греет детей

Кратко:
- Лилия Ребрик рассказала, что в ее доме сейчас холодно
- Звезда поделилась, как согревает детей в этот период
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с семьей, как и многие украинцы сегодня, оказалась в ловушке зимнего холода - из-за постоянных обстрелов отопления в доме знаменитости нет. Впрочем, Ребрик старается сохранять спокойствие и не сеять панику среди родных.
В своем блоге в Instagram она поделилась секретом, как согревается вместе с дочерями сейчас. В "меню" - подвижные игры и танцы, так как заставить Полину и Аделину надеть дополнительную одежду для сохранения тепла Лилия не смогла.
"Думаете, танцуем? Нет, согреваемся. Потому что попробуй заставить детей надеть несколько слоев одежды, когда что дома, что на улице - холодрыга! Так что вот вам лайфхак", - написала звезда и опубликовала забавное видео, где отплясывает вместе с детьми. В комментариях семью Ребрик хвалят за позитивный настрой.
О персоне: Лилия Ребрик
Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).
