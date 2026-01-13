Загремевшая в больницу Каменских дала знать, что с ней происходит

Вы узнаете:
Известная украинская певица Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить за границу, после длительного молчания снова появилась в Instagram. Ранее артистка попала в больницу после объявленной голодовки.
Каменских встревожила поклонников своим молчанием в соцсетях после сообщения о срочной госпитализации. Настя рассказала, что ей пришлось прервать воздержание от пищи из-за внезапного ухудшения здоровья и раскрыла свои диагнозы. Певица пожаловалась на нервное состояние, которое привело к серьезным последствиям.
"В конце прошлого года я сильно перенервничала, и это привело к паническим атакам, аритмии и другим последствиям, которые я сейчас выясняю", — написала артистка.
После этого Настя пропала из соцсетей на четыре дня. Пока поклонники тревожились за нее, певица взяла время на восстановление и вышла на связь уже не из больницы, а, предположительно, из своего дома. Артистка выложила фотографию со спортивным инвентарем, показывая, что ее здоровье приходит в норму и она может вернуться к упражнениям.
"Наконец-то", — подписала Каменских фотографию на английском языке.
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
