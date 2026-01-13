Укр
Загремевшая в больницу Каменских дала знать, что с ней происходит

Кристина Трохимчук
13 января 2026, 12:19
56
Настя Каменских вышла на связь после длительного молчания.
Настя Каменских в больнице
Настя Каменских в больнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

  • Настя Каменских попала в больницу
  • Как певица себя чувствует сейчас

Известная украинская певица Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить за границу, после длительного молчания снова появилась в Instagram. Ранее артистка попала в больницу после объявленной голодовки.

Каменских встревожила поклонников своим молчанием в соцсетях после сообщения о срочной госпитализации. Настя рассказала, что ей пришлось прервать воздержание от пищи из-за внезапного ухудшения здоровья и раскрыла свои диагнозы. Певица пожаловалась на нервное состояние, которое привело к серьезным последствиям.

видео дня
Настя Каменских диагноз
Настя Каменских диагноз / фото: instagram.com, Настя Каменских

"В конце прошлого года я сильно перенервничала, и это привело к паническим атакам, аритмии и другим последствиям, которые я сейчас выясняю", — написала артистка.

После этого Настя пропала из соцсетей на четыре дня. Пока поклонники тревожились за нее, певица взяла время на восстановление и вышла на связь уже не из больницы, а, предположительно, из своего дома. Артистка выложила фотографию со спортивным инвентарем, показывая, что ее здоровье приходит в норму и она может вернуться к упражнениям.

Настя Каменских где сейчас
Настя Каменских где сейчас / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Наконец-то", — подписала Каменских фотографию на английском языке.

Настя Каменских в больнице - смотреть видео:

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред
Настя Каменських інфографіка
Настя Каменських інфографіка / Главред

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Настя Каменских новости шоу бизнеса
