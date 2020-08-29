Лукашенко будет премьер-министром Беларуси - Москаль

Лукашенко будет премьер-министром Беларуси / Reuters

Лидер Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает сохранить свою власть с помощью Кремля. Ради этого он готов дать согласие на создание союзного государства с Россией, заявил бывший заместитель главы МВД Украины, экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Такое мнение Москаль высказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Ту информацию, которую я имею, я общаюсь со многими жителями Беларуси - ни Литва не аннексирует Беларусь, ни Польша - они члены НАТО и Европейского Союза... Почему так уверенно ведет себя Лукашенко - у него есть сценарий, сценарий старый, разработанный Кремлем - это союзное государство. Парламент его, правительство его, офис президента его, армия пока за ним, милиция за ним. То есть объявляют, будут ждать выборов союзного президента до 2023 года, а Лукашенко будет премьер-министром Беларуси", - заявил он.

Читайте также"Эйфория идет на спад": создатель Nexta объяснил, почему протесты в Беларуси не дают результатаНапомним, ранее глава Кремля Владимир Путин заявил, что признает легитимность выборов президента в Беларуси.

Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу "Россия-1", передает "Интерфакс".

"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выбором. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но я, у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны", - объяснил Путин.