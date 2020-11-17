Лукашенко "наказал" Евросоюз и Канаду за санкции

Беларусь расширила свой санкционный список против стран ЕС и Канады.
Власти Беларуси ввели ответные санкции в отношении Европейского Союза и Канады. В Минске убеждены, что политика введения санкций не имеет перспектив, а последствия для всех сторон будут лишь негативные.
"В связи с исполнительным решением Совета Европейского Союза 2020/1648 от 6 ноября 2020 года Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой список санкций в ответ по каждой из стран ЕС и по Канаде", — говорится в заявлении министерства иностранных дел Беларуси, пишет Белта.
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В МИД Беларуси отметили, что пока не публикуют свой список, но добавили, что он носит эквивалентный характер.
"Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в заявлении.
Санкции против Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.
- Европейский Союз официально ввел ограничительные меры против 44 государственных деятелей республики Беларусь.
- Также Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.
- Кроме того, Канада в координации с ЕС ввела дополнительные санкции против чиновников Беларуси.