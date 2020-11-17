Лукашенко "наказал" Евросоюз и Канаду за санкции

Беларусь ввела санкции против ЕС и Канады / Reuters

Власти ​Беларуси ввели ответные санкции в отношении Европейского Союза и Канады. В Минске убеждены, что политика введения санкций не имеет перспектив, а последствия для всех сторон будут лишь негативные.

"В связи с исполнительным решением Совета Европейского Союза 2020/1648 от 6 ноября 2020 года Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой список санкций в ответ по каждой из стран ЕС и по Канаде", — говорится в заявлении министерства иностранных дел Беларуси, пишет Белта.

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В МИД Беларуси отметили, что пока не публикуют свой список, но добавили, что он носит эквивалентный характер.

"Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в заявлении.

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