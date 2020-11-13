УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лукашенко нарвался на гнев ЕС: когда по Минску ударят новыми санкциями

13 ноября 2020, 13:49

В Евросоюзе прокомментировали гибель участника протестов в Минске Романа Бондаренко.

Лукашенко
Александру Лукашенко грозят новые санкции / Reuters

Европейский союз готов ввести дополнительные санкции против Беларуси, в случае продолжения репрессий и насилия в отношении демонстрантов.

Об этом идет речь в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано по поводу гибели участника протестов в Минске Романа Бондаренко, опубликованном на официальном сайте ЕС.

"Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только прямо и жестоко подавляли собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе выразили солидарность с белорусами, которые пострадали в результате действий белорусских властей. Также в ЕС ожидают, что власти прекратят насилие и преследования, а также освободят всех незаконно задержанных, в том числе и политзаключенных, и проведут независимое расследование злоупотреблений властью.

Читайте такжеЛукашенко сделал заявление о новых выборах в Беларуси: названо условие

"Европейский Союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции", - добавили в ЕС.

Напомним, в Минске 12 ноября умер 31-летний Роман Бондаренко, которого накануне вечером избили силовики. Мужчина был госпитализирован в реанимацию, его несколько часов оперировали, однако спасти не смогли.

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.
санкции Александр Лукашенко новости Беларуси протесты в Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Лукашенко нарвался на гнев ЕС: когда по Минску ударят новыми санкциями». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Стало известно, как Байдена лишили 20 голосов выборщиковСтало известно, как Байдена лишили 20 голосов выборщиков Джо Байдена лишили 20 голосов выборщиков – СМИДжо Байдена лишили 20 голосов выборщиков – СМИ У Трампа придумали хитрый план возвращения после поражения на выборахУ Трампа придумали хитрый план возвращения после поражения на выборах Военная разведка Чехии предупредила об угрозе Третьей мировой войныВоенная разведка Чехии предупредила об угрозе Третьей мировой войны Голоса не зачтутся: Трамп выиграл суд по электронному голосованию на выборахГолоса не зачтутся: Трамп выиграл суд по электронному голосованию на выборах
Следующий материал

Последние новости

14:19
Гороскоп на 14 ноября для всех: "война" с судьбой и триумф кошелька
14:10
Будет ли действенным карантин выходного дня, и когда украинцам ждать нового локдауна
14:03
Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19 Видео
13:59
Танці з зірками 2020 - с кем будут танцевать судьи в 12 выпуске
13:50
В Instagram большие изменения – куча новых вкладок и возможностей
Реклама
13:49
Лукашенко нарвался на гнев ЕС: когда по Минску ударят новыми санкциями Видео
13:44
"Завезти в Украину нельзя": врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19 Видео
13:43
Влад Яма открыл в себе новый талант и победил профессионального спортсмена
13:40
"Кипучая личная жизнь": водному знаку Зодиака прогнозируют купание в обожании
13:33
Трамп прекратил исполнять обязанности президента США – The Washington Post Видео
13:02
Разваливался прямо в воздухе: в РФ произошло ЧП с украинским самолетом Видео
12:57
Перемирие в Карабахе: у Путина назвали главную ошибку Турции Видео
12:56
"На Лопес похожа": Могилевская сразила поклонников внешним видом
12:44
Sony готовит эксклюзивные игры для PlayStation 5 – Silent Hill и Metal Gear на очереди?
12:33
Погода зимой 2021 в Украине: метеоролог предупредила об аномалии Видео
12:27
В Черкассах отказались от карантина выходного дня и сказали, где чаще всего заражаются COVID-19 Видео
12:26
"Пора захотеть": Кравчук назвал предпосылку для рандеву Зеленского и Путина
12:23
"Такого со мной не было": Холостячка заболела коронавирусом
12:23
Тотальный локдаун в Украине: в Кабмине рассказали, когда пойдут на крайние меры Видео
12:22
Как пережить потерю: психологи назвали действенные способы Видео
Реклама
11:58
Российский политолог объяснил, чем Трамп ценен Путину Видео
11:57
Что потеряли и приобрели Россия и Турция после конфликта в Карабахе мнение
11:44
Уже на этих выходных: все города, где пройдет второй тур местных выборов Видео
11:31
"Все кончено": у Трампа раскрыли новую стратегию после выборов в США Видео
11:30
"Русофобские антитела пройдут быстро": Песков увидел, что Украина теряет иммунитет к влиянию РФ Видео
11:24
Пятница 13 - какие новые фильмы ужасов посмотреть дома
11:21
Открытки с Днем доброты и поздравления своими словами и в стихах – самые добрые
11:12
"Минирование" Верховной Рады: СМИ узнали, кто позвонил копам
11:09
Консервированный тунец: польза и питательные вещества Видео
10:55
Такси протаранило остановку: стала известна причина смертельного ДТП в Киеве Видео
10:47
Парадоксальный штат: Байден закрепил победу, на что осталось надеяться Трампу Видео
10:30
В Киеве "заминировали" Раду, полиция оцепила здание
10:26
Степанов заговорил о локдауне и предупредил о катастрофе с COVID-19 Видео
10:22
Китай поздравил Байдена с избранием на пост президента Видео
10:11
Гороскоп на 13 ноября для всех: незаменимая помощь и мощная опора Видео
10:10
Карантин выходного дня – самое бессмысленное, что могла придумать власть мнение
10:06
Советник Ермака внезапно подал в отставку: в ОП отреагировали
10:05
Эмбер Херд вопреки скандалу остается в Аквамене
09:54
Ударят морозы, завалит снегом: синоптик рассказал, к чему готовиться украинцам Видео
09:46
В Киеве произошла перестрелка: коп получил три пули Видео
Реклама
09:23
ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса Видео
08:57
В Киеве авто протаранило остановку с людьми, есть погибшие и пострадавшие Видео
08:43
Где коронавирус свирепствует больше всего: назван город в Украине
08:39
Пятница, 13 – как появилась и как спастись от проблем Видео
08:29
Турция выкопала России могилу на Кавказе мнение
08:27
Антирекорд COVID-19: за сутки в Украине заразились почти 12 тысяч человек Видео
08:24
Не хватает врачей и коек: в Украине началась "медицинская сортировка" пациентов с COVID-19 Видео
08:01
Голоса не зачтутся: Трамп выиграл суд по электронному голосованию на выборах
07:54
COVID-19 убьет десятки тысяч украинцев до конца года: озвучен тревожный прогноз Видео
07:38
Российских военных в Карабахе нет оснований называть миротворцами - постпред Украины Цимбалюк
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять