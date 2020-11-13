Лукашенко нарвался на гнев ЕС: когда по Минску ударят новыми санкциями

В Евросоюзе прокомментировали гибель участника протестов в Минске Романа Бондаренко.
Европейский союз готов ввести дополнительные санкции против Беларуси, в случае продолжения репрессий и насилия в отношении демонстрантов.
Об этом идет речь в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано по поводу гибели участника протестов в Минске Романа Бондаренко, опубликованном на официальном сайте ЕС.
"Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только прямо и жестоко подавляли собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия", - говорится в заявлении.
В Евросоюзе выразили солидарность с белорусами, которые пострадали в результате действий белорусских властей. Также в ЕС ожидают, что власти прекратят насилие и преследования, а также освободят всех незаконно задержанных, в том числе и политзаключенных, и проведут независимое расследование злоупотреблений властью.
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"Европейский Союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции", - добавили в ЕС.
Напомним, в Минске 12 ноября умер 31-летний Роман Бондаренко, которого накануне вечером избили силовики. Мужчина был госпитализирован в реанимацию, его несколько часов оперировали, однако спасти не смогли.
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.