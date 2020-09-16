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Лукашенко попросил у Путина оружие

16 сентября 2020, 16:12

Президент Беларуси обратился к российскому коллеге за помощью.

Лукашенко и Путин
Лукашенко попросил у Путина оружие / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в среду, 16 сентября, заявил, что попросил у главы Кремля Владимира Путина оружие.

Об этом сообщает Telegram-канал Пул первого.

По его словам, последние события показывают, что надо смелее защищать белоруссов и россиян.

"Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", - сказал Лукащенко.

Ситуация в Беларуси – о чем говорилось ранее:

  • 14 сентября глава Кремля Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По итогам встречи российский президент заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов.
  • 14 сентября Александр Лукашенко улетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным.
  • 13 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников на условиях анонимности сообщило, что Владимир Путин не верит в то, что протестующие сместят президента Беларуси Александра Лукашенко.

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