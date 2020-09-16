Лукашенко попросил у Путина оружие / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в среду, 16 сентября, заявил, что попросил у главы Кремля Владимира Путина оружие.

Об этом сообщает Telegram-канал Пул первого.

По его словам, последние события показывают, что надо смелее защищать белоруссов и россиян.

"Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", - сказал Лукащенко.

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