Лукашенко поздравил Зеленского с Днем независимости Украины

Лукашенко поздравил Зеленского, несмотря на недавний конфликт / УНИАН

На фоне протестов в стране и напряжения между странами Александр Лукашенко направил поздравление украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Как сообщает государственное белорусское информационное агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, были упомянут добрососедские традиции.

"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", - говорится в поздравлении.

В сообщении отмечается, что Беларусь надеется на расширение сотрудничества между государствами на принципах равенства и уважения, на развитие конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне.

Лукашенко пожелала Зеленскому здоровья, а также успехов в ответственной государственной деятельности. Народу Украины в Беларуси желают мира, благополучия и стабильности.