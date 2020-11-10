Лукашенко пригрозил уничтожить частный бизнес / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что частные предприятия, которые не создадут до конца года у себя профсоюзы по предложениям провластной Федерации профсоюзов, будут ликвидированы.

"Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения, шутить мы не будем", - сказал Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой, его цитирует "СБ.Беларусь сегодня".

По его словам, в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация.

"Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Ладно, это мы разберемся по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны", - отметил президент.

Заявления Лукашенко – о чем сообщалось ранее:

Александр Лукашенко отреагировал на санкции Евросоюза. По его словам, он "не парится по этому поводу".

Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в США - это издевательство над этой демократией.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.