Лукашенко раскритиковал iPhone 12, напугав белорусов слежкой из США

Лукашенко объяснил белорусам, как избежать преследования со стороны американцев.
Современные смартфоны являются аппаратами, при помощи которых иностранные спецслужбы отслеживают деятельность людей. Если жители Беларуси хотят, чтобы американцы следили за их жизнью, то они могут пользоваться iPhone 12 и другими смартфонами, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе своего выступления на Всебелорусском народном собрании.
Рассуждая о ситуации в белорусском обществе, он указал, что о проблемах говорят люди с дорогими телефонами. Как полагает политик, пользуясь смартфонами – в частности, тем же iPhone 12 – люди делятся своей личной информацией с американскими спецслужбами. По словам главы РБ, умные люди уже давно ищут возможности перейти на кнопочные телефоны.
"Видите ли, обиженные, бедные, без олигархов Беларусь. Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные. А мы...", - подчеркнул Лукашенко.Читайте такжеУгроза планетарной революции: Лукашенко анонсировал удар по соцсетям в Беларуси
Александр Лукашенко и "угроза Запада"
- Белорусский глава государства Александр Лукашенко неоднократно делал заявления об угрозе Запада Беларуси. В частности, он утверждал, что войска НАТО приближаются к границам республики. Подобные маневры Альянса якобы свидетельствуют о намерении западных стран свергнуть его режим.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, неоднократно опровергал слова Лукашенко, подчеркивая отсутствие военной угрозы Беларуси со стороны коллективного блока безопасности.
- 29 января Лукашенко объявил о намерении принять меры по ограничению социальных сетей в Беларуси, при помощи которых Литва и Польша якобы управляли протестами в республике.