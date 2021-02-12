Лукашенко раскритиковал iPhone 12, напугав белорусов слежкой из США

Умные люди давно ищут кнопочные телефоны - Лукашенко/ Reuters

Современные смартфоны являются аппаратами, при помощи которых иностранные спецслужбы отслеживают деятельность людей. Если жители Беларуси хотят, чтобы американцы следили за их жизнью, то они могут пользоваться iPhone 12 и другими смартфонами, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе своего выступления на Всебелорусском народном собрании.

Рассуждая о ситуации в белорусском обществе, он указал, что о проблемах говорят люди с дорогими телефонами. Как полагает политик, пользуясь смартфонами – в частности, тем же iPhone 12 – люди делятся своей личной информацией с американскими спецслужбами. По словам главы РБ, умные люди уже давно ищут возможности перейти на кнопочные телефоны.

"Видите ли, обиженные, бедные, без олигархов Беларусь. Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные. А мы...", - подчеркнул Лукашенко.Читайте такжеУгроза планетарной революции: Лукашенко анонсировал удар по соцсетям в Беларуси

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