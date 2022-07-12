Лукашенко уволил замначальника Генштаба, ответственного за мобилизацию / Антон Геращенко, Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уволил начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генштаба Беларуси генерал-майора Александра Шкиренко. Именно он отвечал за организацию мобилизации в стране. Об этом сообщали в пресс-службе Лукашенко.

Щкиренко "зачислили в распоряжение министра обороны".

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко убежден, что это "громкое увольнение" связано с неспособностью Шкиренко быстро отреагировать на задачу по мобилизации белорусских военных.

"Думаю, это не последнее громкое увольнение в ВС Беларуси", — отметил Геращенко.

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Беларусь и война в Украине

Отметим, Республика Беларусь де-факто участвует в полномасштабной войне Российской Федерации против Украины с 24 февраля.

В частности, с территории этой страны в сторону украинских населенных пунктов летят ракеты и бомбы, российские оккупанты заходили в Киевскую и Черниговскую области, а белорусские аэродромы используются российской авиацией.

Недавно и сам Лукашенко признался, что роль Беларуси в войне "давно определена". Он заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия.

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