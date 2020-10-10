Лукашенко встретился в СИЗО с оппозиционерами: появилось видео

Глава государства попытался договориться с оппонентами.
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в СИЗО с членами Координационного совета оппозиции и призвал изменения в Конституцию страны вносить законным способом.
Видео обнародовал Telegram-канал Пул Первого, позже ролик был опубликован в YouTube.
На видео можно рассмотреть, что на встрече присутствовали бывший кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, активист выборного штаба Бабарико Юрий Воскресенский, член президиума Координационного совета Лилия Власова, политтехнолог Виталий Шкляров, а также директор Pandadoc Дмитрий Рабцевич. Участники дискуссии сидели за овальным столом, возле каждого были установлены таблички с фамилиями и именами.
По предварительной информации, встреча продолжалась более четырех часов. У Лукашенко подчеркнули, что цель встречи президента с оппозицией – услышать всех участников конфликта. Полное содержание беседы пока не обнародовано, как и ее итог.
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Протесты в Беларуси:
Официально выборы выиграл Александр Лукашенко – ЦИК постановил, что он набрал 80,1% голосов избирателей.
в оппозиции заявили о фальсификации избирательного процесса и считают, что выборы выиграла Светлана Тихановская.
Запад не признал победу Лукашенко и заявил о подтасовке результатов голосования.
После обнародования официальных результатов выборов, которые не признала значительная часть белорусского народа, на территории страны начались массовые митинги. Десятки тысяч людей выступили за отставку Александра Лукашенко и проведение новых выборов.
Светлана Тихановская 11 августа была выдворена правящим режимом с территории Беларуси и сейчас проживает в Литве.