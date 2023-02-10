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"Лукашенко зависит от Путина": Эйдман оценил реальные шансы Беларуси ввязаться в войну против Украины

10 февраля 2023, 21:32
Эйдман подчеркнул, что белорусское общество категорически против этой войны, как и белорусская армия.
Александр Лукашенко
Эйдман оценил реальные шансы Беларуси ввязаться в войну против Украины / сайт Кремля

Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко категорически невыгодно вступать в войну против Украины. Белорусский диктатор понимает, что участие его армии в этой кровопролитной войне ничем хорошим не закончится. Такое мнение в интервью Главреду высказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

"Если еще в начале войны Лукашенко мог питать какие-то иллюзии о том, что Россия быстро расправится с Украиной и на этом все закончится, то сейчас он понимает, что участие белорусской армии в этой войне, а она будет долгой, кровавой, ничем хорошим не закончится. Кроме того, белорусское общество категорически против войны, как и белорусская армия", - отметил эксперт.

Эйдман подчеркнул, что даже сторонники Лукашенко (или хотя бы те люди, которые лояльны к его режиму) тоже против этой войны.

"Я общаюсь с представителями белорусской эмиграции, которые объясняют, что Лукашенко продавал себя местному "ватному" населению тем, что при нем стабильность и нет войны, как в Украине. Мол, посмотрите – в Украине все время перевороты, а в нашем колхозе все тихо, и из года в год одно и то же. Если Беларусь ввяжется в эту войну, то миф о белорусской стабильности моментально обрушится", - рассказал российский социолог.

Как отметил Эйдман, ссылаясь на белорусских аналитиков, воевать за Лукашенко готовы только его же головорезы, а это максимум 5 тысяч человек.

"Но эти головорезы нужны самому Лукашенко – он не хочет тратить их на полях сражений, ведь тогда некому будет поддерживать его трон. Основная часть армии (например, солдаты-срочники) – это просто молодые белорусы, многие из которых сами участвовали в протестах на их пике. Они совершенно не мотивированы на то, чтобы отдавать жизнь за Лукашенко. Поэтому прямое участие Лукашенко в войне – это почти невероятная история. При этом другие формы помощи Путину Лукашенко будет продолжать оказывать. В этом нет никаких сомнений, поскольку он крайне зависит от Путина", - подчеркнул он.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

Лукашенко панически боится войны с Украиной

Недавно российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявлял, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

"То есть Беларусь будет обстреливаться. Это уже очевидно. Туда прилетят и "Хаймарисы", и другое оружие. А риски там совсем другие. Как бы ему (Лукашенко, - ред.) самому не погибнуть. Он также боится, и его страх вполне обоснован", - считает Фейгин.

Кроме того, Фейгин заявлял, что на фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь. По его словам, Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

"Сопротивление Лукашенко вызывает раздражение, которое может повлечь его ликвидацию. Однако Лукашенко тоже не глуп. Он думает о своей безопасности и знает, откуда есть угроза. Ее много и диктатор пытается защищаться", - сказал правозащитник.

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