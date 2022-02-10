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"Любая русская атака разожжет конфликт": в Пентагоне поддержали Украину

10 февраля 2022, 06:43
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В Пентагоне заявили о единстве США и союзников в противодействии попыткам России подорвать мир в Европе.

Ллойд Остин
Ллойд Остин / Фото Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин высказался в поддержку Украины в ее противостоянии с Россией.

Министр обороны США заявил, что США и союзники едины в оппозиции к России против ее попыток подрыва основных ценностей, которые угрожают миру и безопасности в Европе. Об этом говорится в заявлении министра обороны США в Twitter.

"Любая русская атака или дальнейшее вторжение на территорию Украины не только разожжет конфликт, но и также нарушит основополагающие принципы национального суверенитета и территориальной целостности и самоопределения Украины", - написал Ллойд Остин.

Как сообщал Главред, в начале февраля издание The Wall Street Journal писало, что Пентагон приказал привести в повышенную готовность к развертыванию еще несколько тысяч военных США, в частности для переброски в Европу. Ранее такой же приказ получили более 8 тысяч американских военнослужащих.

Военная помощь Украине от США

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. В частности, ранее в Украину доставили партию противотанковых ракет Javelins.

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9 февраля в Украину прилетел еще один самолет с очередной партией военной помощи. Речь идет о 80 тоннах боеприпасов для Вооруженных сил.

Тем временем Великобритания готова предоставить Украине ракетное вооружение для кораблей для защиты на море, рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

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