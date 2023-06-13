Макрон заявил о начале переговоров после успешного контрнаступления ВСУ

Президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что контрнаступательные операции Сил обороны Украины могут продлиться в течение нескольких недель или месяцев.

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Эммануэль Макрон надеется, что контрнаступление ВСУ будет успешным / Коллаж: Главред, фото: фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, УНИАН

Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет уже несколько дней и может продлиться в течение нескольких недель или месяцев. Такой прогноз озвучил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с лидером Польши Анджеем Дудой и немецким канцлером Олафом Шольцем. Лидеры стран встретились в Париже, чтобы обсудить членство Украины в НАТО и гарантии безопасности Украины.

Макрон выразил надежду, что операция Сил обороны Украины будет успешной, передает BFMTV.

"Идет контрнаступление, мы хотим, чтобы оно было как можно более успешным, чтобы затем мы могли начать фазу переговоров на хороших условиях", – сказал он.

Президент Франции заявил, что агрессивная война, которую ведет Россия, "уже стала стратегическим и геополитическим провалом для агрессора". Макрон считает, что уже "ясно, что Украина не будет завоевана".

Он также подтвердил "безоговорочную поддержку" Украины и отметил, что ситуация подталкивает союзников к продолжению тесного сотрудничества.

"Мы позаботимся о том, чтобы Россия не только не вышла победителем, но и не смогла повторить эту войну", – заявил Макрон.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины начали "некоторые контрнаступательные действия" на фронте. Однако быстрых результатов на передовой ждать не стоит - для освобождения всех захваченных российскими оккупантами городов может понадобится "много месяцев". Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква. По его словам, основной целью украинского контрнаступления является освобождение всех оккупированных Россией городов и сел, в том числе и захваченного полуострова Крым.

Экс-советник главы Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины совершили прорыв российского фронта на тактическую глубину на одном из направлений. Но место главного удара до сих пор не определено.

12 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю в ходе проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, площадь территории, взятой под контроль, составила 90 кв. км. Освобождены 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Смотрите видео, как ВСУ освободили Благодатное:

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