Мать девушки Протасевича бьет тревогу из-за "признаний" дочери

Мать Сапеги шокировала словами о "признании" дочери / instagram/sapega_sofia

Мать россиянки Софии Сапеги, которая была сегодня задержана с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, отреагировала на "признательные показания" дочери. Она отметила, что не понимает, о чем говорит дочь.

"Я не понимаю, какое она к этому имеет отношение. Откуда эта информация? Что она говорит? Я не понимаю вообще. Или я запуталась, или это сон, или это подстава", – сказала Дудич, комментарий которой обнародовал российский пропагандистский телеканал RT. Женщина назвала происходящее "сном или подставой".

Задержание Романа Протасевича - о чем сообщалось ранее: