Мать девушки Протасевича бьет тревогу из-за "признаний" дочери

Мать девушки журналиста Романа Протасевича удивлена "признательными показаниями" своей дочери.
Мать россиянки Софии Сапеги, которая была сегодня задержана с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, отреагировала на "признательные показания" дочери. Она отметила, что не понимает, о чем говорит дочь.
"Я не понимаю, какое она к этому имеет отношение. Откуда эта информация? Что она говорит? Я не понимаю вообще. Или я запуталась, или это сон, или это подстава", – сказала Дудич, комментарий которой обнародовал российский пропагандистский телеканал RT. Женщина назвала происходящее "сном или подставой".
Задержание Романа Протасевича - о чем сообщалось ранее:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
- В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.
- Государственные белорусские СМИ распространили видео с допросом девушки Романа Протасевича, россиянкой Софии Сапеги, которых 23 мая задержали в Минске после посадки самолета Ryanair.
Автор: Екатерина Трохимчук