Миллиардер Илон Маск купил популярную соцсеть

Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заключил сделку по покупке Twitter Inc.
Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заключил сделку по покупке Twitter Inc. Приобрел социальную сеть за 44 млрд долларов, передает Reuters.
Обсуждение сделки в течение недели казалось неопределенным, однако процесс ускорился после того, как Маск заинтересовал акционеров финансовыми деталями своего предложения.
"Свобода слова является основой функционирующей демократии, а Twitter - это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества", - заявил Маск.
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Автор: Катя Трохименко