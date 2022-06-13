Мир ждет новая ядерная гонка: риск применения оружия достиг пика со времен Холодной войны – SIPRI

Переговоры Вашингтона и Москва о стратегической стабильности фактически заморожены после того, как Россия напала на Украину - SIPRI / Коллаж ua.depositphotos.com, Reuters

Все государства ядерного клуба в ближайшие годы собираются увеличить количество боеголовок и реализуют обновление своих ядерных арсеналов. В США и РФ в совокупности сосредоточено более чем 90% всего мирового ядерного оружия. Риск применения ядерного оружия стал самым высоким со времен Холодной войны. Ситуация усугубляется из-за усиления ядерной риторики со стороны стран, обладающих таким оружием. Фиксируются проблемы в области ядерной дипломатии. После начала войны России против Украины Вашингтон и Москва заморозили диалог по стратегической стабильности. Постоянные участники Совбеза ООН – Китай, Россия, Франция, США и Великобритания – не присоединились к Договору о запрете ядерного оружия. Ядерную сделку с Ираном так и не согласовали. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно докладу SIPRI, опубликованному в понедельник, 13 июня, все государства, которые принадлежат к ядерному клубу, собираются увеличить количество боеголовок в ближайшие годы. Они работают и над модернизацией своих ядерных арсеналов.

Читайте такжеЗапад имеет право подарить Украине ядерное оружие, чтобы она защитилась от нападения РФ – СикорскийНесмотря на то, что в прошлом году страны достигли определенного прогресса в сферах контроля над ядерными вооружениями и ядерным разоружением, сейчас риск применения оружия стал самым высоким со времен пика Холодной войны.

"Хотя в прошлом году были достигнуты некоторые значительные успехи как в области контроля над ядерными вооружениями, так и в области ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо со времен разгара холодной войны", - сказал директор SIPRI Дэн Смит.

Также Стокгольмский международный институт исследования проблем мира приводит количество боеголовок стран ядерного клуба по состоянию на январь 2022 года.

Количество ядерных боеголовок стран ядерного клуба – данные SIPRI на январь 2022 года

Россия – 5977 (развернуты 1588);

США – 5428 (1744);

Китай – 350;

Франция – 290 (280);

Великобритания – 225 (120);

Пакистан – 165;

Индия – 160;

Израиль – 90;

КНДР – 20.

Риторика стран ядерного клуба обостряется

Указывается, что США и Россия в совокупности обладают более чем 90% имеющегося в мире ядерного оружия. Другие семь ядерных стран или ведут разработку и развертывание новых систем вооружений, либо уже объявили о соответствующих намерениях.

По мнению экспертов, ситуация усугубляется обострением ядерной риторики государств ядерного клуба. Проблемы политического уровня отразились и на ядерной дипломатии. После того, как Россия начала войну против Украины, переговоры между США и РФ по вопросу стратегической стабильности заморожены.

Примечательно, что постоянные члены Совбеза ООН, среди которых Китай, РФ, Франция, США и Великобритания, решили не присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия. Ядерная сделка с Ираном также не получила согласования со стороны этих стран.

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Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому РФ может перейти к применению тактического ядерного оружия. По словам украинского гаранта, мировые политики ведут подготовку к такому возможному сценарию. При этом ситуация с угрозами Москвы может привести к тому, что появятся новые ядерные державы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов полагает, что РФ в недалеком будущем ожидает распад государства. По его мнению, Россию нужно разоружить, чтобы Москва никому не угрожала. Речь идет и о лишении российского государства ядерного оружия.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что угроза ядерного удара со стороны РФ присутствует. Впрочем, если Россия, которая все же признает, что ядерная война не будет выигрышной, пойдет на реализацию такого шага, конфликт будет носить совсем другой характер.

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