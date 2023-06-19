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Морозов пояснил, устоит ли режим Путина в случае его полной неудачи в Украине

Дмитрий Видоменко
19 июня 2023, 01:35
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Полная неудача путинского режима не приведет к автоматическому крушению его власти в стране-агрессоре РФ.
Путин, Морозов
Русская элита, чтобы спасти экономику и свои доходы, будет консолидироваться вокруг Путина - Морозов / коллаж Главред, фото Facebook, скриншот из видео

Режим Путина устоит, даже если совместными усилиями Украины и Запада удастся путинскую армию выбить к границам 1991 года. Об этом в интервью Главреду сказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

"Не заставит. Даже если мы представим, что Украина достигнет своей стратегической цели и освободит все территории, включая Крым, Путин не падет. Тогда, с большой долей вероятности, все, кто остается в России, консолидируются вокруг Путина, чтобы спасти экономику и свои доходы. Например, если возникнет очень сильный международный альянс, который заставит Кремль вывести войска к границам 1991 года, режим Путина все равно устоит. Это не приведет к автоматическому крушению его власти", ‒ сказал он.

Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Смотрите интервью Александра Морозова Главреду:

Россию ждет кризис и распад государства

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее сказал, что ситуация внутри России обостряется.

Усиливается конфликт между Министерством обороны оккупантов и боевиками ЧВК Вагнера. Подоляк прогнозирует серьезное противостояние в РФ уже в ближайшие месяцы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что распад России уже начался. По словам чиновника, нужно не допустить, чтобы пошло распространение ядерного оружия. Более того, как полагает Данилов, в РФ есть люди, которые готовы свергнуть Путина.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что агрессор Россия понесла большие потери в ходе войны.

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