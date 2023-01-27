Мощные ракеты и долгожданные танки: Германия передает новый пакет помощи для ВСУ

Вооруженные силы Украины получат от Германии новый пакет помощи. В пресс-службу правительства страны сообщают, что Германия предоставит ракеты для комплексов ПВО IRIS-T.
В пресс-службе отмечают, что часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть - от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации.
В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.
В новый пакет вошло следующее:
- ракеты для комплексов ПВО IRIS-T;
- тринадцать грузовиков;
- два 15-тонных грузовика;
- двенадцать седловых тягачей и 4 полуприцепа;
- двенадцать машин для охраны границы;
- два пикапа.
Германия также опубликовала информацию о помощи, которую Украина получит в будущем:
- 14 основных боевых танков Leopard 2 A 6 с боекомплектом;
- две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;
- две РЛС воздушного наблюдения;
- 64 седловых тягача и 72 полуприцепа.
Помощь Германии
Напомним, Украина получит танки Leopard 2. Германия приняла решение не только поставить их Киеву, но и разрешить другим странам отправлять Leopard Украине. Кроме того, уже в скором времени немцы начнут учить украинских солдат управлять такими танками.
В Кремле с опасением отреагировали на решение ФРГ по танкам Leopard 2 для Украины. В директорской Путина пригрозили Берлину "последствиями". Дескать, такой шаг "оставит неизбежный след" на отношениях двух стран.
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