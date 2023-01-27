Мощные ракеты и долгожданные танки: Германия передает новый пакет помощи для ВСУ

В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.

Германия / pixabay, defenceredefined.com.cy

Вооруженные силы Украины получат от Германии новый пакет помощи. В пресс-службу правительства страны сообщают, что Германия предоставит ракеты для комплексов ПВО IRIS-T.

В пресс-службе отмечают, что часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть - от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации.

В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.

В новый пакет вошло следующее:

ракеты для комплексов ПВО IRIS-T;

тринадцать грузовиков;

два 15-тонных грузовика;

двенадцать седловых тягачей и 4 полуприцепа;

двенадцать машин для охраны границы;

два пикапа.

Германия также опубликовала информацию о помощи, которую Украина получит в будущем:

14 основных боевых танков Leopard 2 A 6 с боекомплектом;

две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;

две РЛС воздушного наблюдения;

64 седловых тягача и 72 полуприцепа.

Помощь Германии

Напомним, Украина получит танки Leopard 2. Германия приняла решение не только поставить их Киеву, но и разрешить другим странам отправлять Leopard Украине. Кроме того, уже в скором времени немцы начнут учить украинских солдат управлять такими танками.

В Кремле с опасением отреагировали на решение ФРГ по танкам Leopard 2 для Украины. В директорской Путина пригрозили Берлину "последствиями". Дескать, такой шаг "оставит неизбежный след" на отношениях двух стран.

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