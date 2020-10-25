Мощный взрыв в Азовском море: танкер отбуксировали, трех россиян еще не нашли

Следователи завели дело по факту взрыва на танкере в Азовском море.
Российский танкер "Генерал Ази Асланов", на котором в субботу, 24 октября, в Азовском море произошел мощный взрыв, отбуксировали на якорную стоянку.
"В 05:20 судно "Генерал Ази Асланов" отбуксировали на якорную стоянку. Всего по состоянию на 06:00 для ликвидации последствий происшествия привлечено 156 человек, 22 единицы техники", - сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС Крыма.
Уточняется, что поиск пропавших моряков пока не дал результата.
В МЧС пояснили, что взрыв произошел в зоне ответственности ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, однако в Крыму также организовали работу оперативного штаба для оказания помощи. От республики в поисковой операции задействованы катер "Дмитрий Михайлик" и вертолет Ми-8.
Следователи завели дело по факту взрыва на танкере в Азовском море. Статья - нарушение требований пожарной безопасности. Троих членов экипажа найти пока не могут. Предположительно их выбросило за борт взрывной волной.
Спасатели доставили в порт Кавказ шестерых спасенных с танкера "Генерал Ази Асланов" членов экипажа, сообщает ТАСС в Telegram со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края.
Отметим, в субботу на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", находившемся в акватории Азовского моря, произошел взрыв. Танкер следовал из порта Кавказ в порт Ростова-на-Дону. На борту находились 13 человек, 10 из них спасены, трое - боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант - пропали.
Со ссылкой на данные судовладельца в МЧС Крыма сообщили, что поврежден правый борт танкера: образовалась пробоина размерами от 5 до 12 метров.
Взрыв в Азовском море – о чем сообщалось ранее:
- В субботу, 24 октября, в Керченском проливе произошел мощный взрыв на танкере - судно шло под флагом России.
- В результате взрыва на танкере три человека оказались за бортом. Сейчас ведутся поиски.
- О причинах взрыва пока информации нет. Танкер шел пустым. Взрыв произошел из-за испарений от остатков нефтепродуктов.
- Решение о дальнейшей транспортировке судна будет принимать собственник - турецкая компания Palmali Shipping Agency, танкер ходил под российским флагом.