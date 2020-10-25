УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Мощный взрыв в Азовском море: танкер отбуксировали, трех россиян еще не нашли

25 октября 2020, 10:49

Следователи завели дело по факту взрыва на танкере в Азовском море.

Танкер РФ отбуксировали на якорную стоянку / fleetphoto.ru

Российский танкер "Генерал Ази Асланов", на котором в субботу, 24 октября, в Азовском море произошел мощный взрыв, отбуксировали на якорную стоянку.

"В 05:20 судно "Генерал Ази Асланов" отбуксировали на якорную стоянку. Всего по состоянию на 06:00 для ликвидации последствий происшествия привлечено 156 человек, 22 единицы техники", - сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС Крыма.

Уточняется, что поиск пропавших моряков пока не дал результата.

В МЧС пояснили, что взрыв произошел в зоне ответственности ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, однако в Крыму также организовали работу оперативного штаба для оказания помощи. От республики в поисковой операции задействованы катер "Дмитрий Михайлик" и вертолет Ми-8.

Следователи завели дело по факту взрыва на танкере в Азовском море. Статья - нарушение требований пожарной безопасности. Троих членов экипажа найти пока не могут. Предположительно их выбросило за борт взрывной волной.

Спасатели доставили в порт Кавказ шестерых спасенных с танкера "Генерал Ази Асланов" членов экипажа, сообщает ТАСС в Telegram со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края.

Отметим, в субботу на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", находившемся в акватории Азовского моря, произошел взрыв. Танкер следовал из порта Кавказ в порт Ростова-на-Дону. На борту находились 13 человек, 10 из них спасены, трое - боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант - пропали.

Со ссылкой на данные судовладельца в МЧС Крыма сообщили, что поврежден правый борт танкера: образовалась пробоина размерами от 5 до 12 метров.

Взрыв в Азовском море – о чем сообщалось ранее:

  • В субботу, 24 октября, в Керченском проливе произошел мощный взрыв на танкере - судно шло под флагом России.
  • В результате взрыва на танкере три человека оказались за бортом. Сейчас ведутся поиски.
  • О причинах взрыва пока информации нет. Танкер шел пустым. Взрыв произошел из-за испарений от остатков нефтепродуктов.
  • Решение о дальнейшей транспортировке судна будет принимать собственник - турецкая компания Palmali Shipping Agency, танкер ходил под российским флагом.

новости России взрыв танкер Азовское море взрыв на танкере в Азовском море
Сейчас вы просматриваете новость «Мощный взрыв в Азовском море: танкер отбуксировали, трех россиян еще не нашли». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:28
"Это не обязательно": Аваков высказался по поводу опроса Зеленского
11:27
"Студенты и бесхозные урны": в Сети рассказали, как проходит опрос от Зеленского Видео
11:09
Премьер Шмыгаль оценил возможность локдауна в Украине и назвал проблему
10:49
Мощный взрыв в Азовском море: танкер отбуксировали, трех россиян еще не нашли Видео
10:21
Скандал и обнаженка: Зеленский проголосовал на выборах и принял участие в опросе Видео
Реклама
10:19
Премьер Шмыгаль проголосовал на местных выборах
10:13
Местные выборы в Украине 2020 - онлайн
10:06
Насиловали, остригли и задушили сумкой: на Троещине нашли изувеченное тело женщины
09:56
"Мне есть чем заняться": Разумков проигнорировал опрос Зеленского Видео
09:47
Ученые заявили, что плазма крови переболевших коронавирусом бесполезна Видео
09:32
Верховный суд поставил точку в деле по иску к Зеленскому из-за опроса в день выборов Видео
09:12
Коронавирус в Киеве 25 октября: свежие данные о жертвах и новых больных Видео
08:58
"Мы проиграли бой": Алиев спрогнозировал будущее армян в Карабахе Видео
08:53
Судьба Путина решится на американских выборах мнение
08:51
Коронавирус в Украине 25 октября – за сутки обнаружили еще 6 тысяч больных Видео
08:31
В Раде предложили взыскать с РФ компенсацию за убытки: названа сумма
08:26
Эксперимент со Шмыгалем убедительно доказал печальный факт об Украине мнение
07:59
В России снайпер застрелил известного бизнесмена на выходе из бани
07:45
Юлия Панкова раскрыла в чем польза и уникальные свойства свеклы
07:42
Кардиолог озвучила смертельно опасные для здоровья факторы при Covid-19 Видео
Реклама
07:30
Взрыв на танкере Генерал Ази Асланов в Азовском море: ищут трех россиян Видео
07:16
Новый всплеск COVID-19: врач дал тревожный прогноз и назвал сроки Видео
07:05
Идеальный завтрак из яиц - рецепт основателя группы СКАЙ Олега Собчука
06:31
В моде легендарная стрижка сессон из 70-х: кому подходит и фото Фото
05:55
Гороскоп на ноябрь 2020: астрологи раскрыли, кто будет под мощнейшей защитой Видео
05:27
День тещи и свекрови – поздравления веселые и красивые открытки
05:03
Доллар по 40: эксперт объяснил неизбежность обвала гривны Видео
04:28
С Днем маркетолога – поздравления на удачу и прикольные картинки
04:25
Эрдоган провел переговоры с Алиевым: о чем договорились по Карабаху Видео
03:50
Катастрофа и распад страны: эксперт дал "адский" прогноз насчет тотального локдауна Видео
03:13
Ученые назвали отличное средство против тревоги Видео
02:21
Гороскоп на 26 октября для всех: окрыленность и воздержание от риска Видео
01:47
Хабиб Нурмагомедов защитил титул и объявил о завершении карьеры Видео
00:55
В моду на осень-зиму вернулись особенные женские куртки из 70-х: фото Фото
00:19
Прикольные поздравления с Днем автомобилиста в прозе, в стихах и улетные открытки
00:01
Гороскоп на 25 октября для всех: испытания, острые проблемы и тотальный успех Видео
24 октября, суббота
23:57
Google Maps начинает показывать маршруты для велосипедистов
23:35
В полиции пояснили о свертке, найденном у Арахамии под капотом Видео
23:07
Тихановская ушла на карантин из-за Covid-19
22:57
Коронавирус в Украине "бесится" – за сутки выявили еще 7000 больных Covid-19 Видео
Реклама
22:38
Одному знаку Зодиака откроются тайны – астрологи Видео
22:36
Под Сумами депутат угрозами требовал деньги на избирательную кампанию
22:27
Восстановление Донбасса: Зеленский обратился к ООН
22:02
Погода в день выборов: синоптики ошарашили прогнозом
21:53
Помпео по телефону попытался переубедить Лукашенко Видео
21:47
Кулинарный эксперт назвал натуральные усилители вкуса
21:29
Поезда Укрзализныци переходят на зимний график - что изменится
21:15
Стало известно о вероятных разработчиках Новичка для Навального Видео
20:56
В Керченском проливе на танкере РФ прогремел мощный взрыв
20:28
В ЦИК поведали, когда ожидать итогов дня голосования
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять