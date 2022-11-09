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"Может произойти в ближайшее время": Тайвань ожидает вторжения Китая

9 ноября 2022, 00:24

Президент Тайваня отметила, что тайваньцев не стоит запугивать и что Пекину не следует недооценивать их решимость.

Тайвань, Китай
Тайвань готовится к китайскому вторжению / коллаж фото Reuters

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что вторжение Китая может произойти уже в ближайшее время. По ее словам, это не просто слова и не нагнетание ситуации, поэтому острову нужно подготовиться к такому развитию событий.

"Это правда, что это вторжение может произойти с нами. Итак, нам надо подготовиться. Существует реальная угроза. Это не просто слова", - сказала Инвэнь в интервью The Atlantic.

В то же время президент подчеркнула, что тайваньцев не стоит запугивать и что Пекину не следует недооценивать их решимость. "Если армия Китая хочет сделать что-то радикальное, Си Цзиньпин должен взвесить расходы. Он должен подумать дважды", - заявила она.

Как пишет издание, из-за угрозы китайского вторжения Тайвань значительно увеличил оборонный бюджет. Так, в 2023 году на нужды армии намерены потратить более $19 млрд. Однако эта сумма является не такой уж и большой по сравнению с расходами Китая, который тратит на армию более $200 млрд в год.

Проблема Китая и Тайваня

Напомним, Китай рассматривает Демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Китай предупредил Тайвань, что любая попытка добиться независимости "означает войну".

В марте в Минобороны Китая сделали заявление о том, что Пекин не намерен терпеть независимости Тайваня и считает данный вопрос внутренним делом КНР.

При этом американский президент Джо Байден заявил, что если КНР осуществит военную агрессию против Тайваня, США готовы перейти к прямому военному вмешательству, поскольку у Вашингтона есть обязательства перед Тайбэем.

Ранее сообщалось, что Китай может готовить "специальную операцию" против Тайваня. Лидер государства Си Цзиньпин подписал директиву, которая позволяет "невоенное" использование вооруженных сил. Эта директива может обеспечить правовую основу для "невоенной операции".

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