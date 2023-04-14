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Муса Таипов спрогнозировал, сможет ли Украина привлечь Россию к ответственности.

Дмитрий Видоменко
14 апреля 2023, 02:50
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Властям Украины, говорит чеченский деятель Муса Таипов, нужно постоянно осуществлять давление на страны Запада.
Распад России, Таипов
Муса Таипов / коллаж ua.depositphotos.com и скриншот из видео

На данный момент практически нет шансов, что страну-агрессора Россию и ее власти удастся привлечь к ответственности. Об этом в интервью Главреду сказал член президиума правительства временно оккупированной Россией Чеченской Республики Ичкерия, представитель ЧРИ во Франции и племянник Джохара Дудаева Муса Таипов.

"Реально сейчас это невозможно сделать. Представьте себе террориста, который входит в толпу с гранатой, выдергивает чеку и говорит: "Идите, арестуйте меня". Путин и есть этим террористом, только у него граната ядерная. Кто его арестует? Армения, которая подписала Римский статут, Таджикистан, Германия? Декларации об этом – лишь понты. России на сегодняшний день даже в такой ситуации есть что предложить этому миру. А что может предложить Украина или Ичкерия? Мы им неинтересны, мы – обуза. И мы – объекты мировой политики. Украина должна стать субъектом. На сегодняшний день через отношение к Украине меняются правительства, те или иные политические партии приходят к власти или исчезают с политической арены", ‒ сказал он.

По словам Таипова, властям Украины нужно постоянно осуществлять давление на страны Запада и не допускать разочарования тамошних чиновников и жителей.

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"У Украины сложился огромный авторитет, и сейчас эту ситуацию нужно использовать так, чтобы тема Украины не сходила с первых полос. Я наблюдаю здесь за украинской диаспорой, и работа с ней недостаточна. Потому что нужно проводить массовые акции напротив посольств России в странах ЕС. Украинцы не должны забывать, что пока они здесь в безопасности, страну, откуда они родом, бомбят. Никто не знает, куда попадет следующая ракета, и весь народ Украины находится под угрозой. И те люди, которые находятся здесь, в Европе, не имеют права забывать об этом. Я наблюдаю за ними и становится грустно – есть активные, которые собирают деньги, но кроме денег нужна еще и политическая активность. Потому на это МИД Украины должен обратить внимание своих сотрудников. Сейчас на Западе в связи с войной в Украине из-за роста цен и инфляции появляется недовольство. Россия умеет использовать эти нюансы, и в конце концов настроения могут измениться. И это опасно. Я всегда рассматриваю все варианты, начиная с наихудшего. Когда была война с Ичкерией, мы тоже сначала были на волне, а потом надоели. К сожалению, приходит усталость. И этой усталости нужно пытаться избежать", ‒ подытожил он.

Кто такой Муса Таипов

Родился в Казахстане, где жил чеченский народ в депортации. Был в личной охране Джохара Дудаева перед избранием того президентом в 1991 году. Ветеран Первой и Второй чеченских войн. Работал в государственных структурах Чечни. Участвовал в партизанской войне с РФ в горах. После эмиграции стал представителем ЧРИ во Франции.

Россию ждет кризис и распад государства

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что ситуация внутри страны-агрессора России обостряется. Усиливается конфликт между Минобороны оккупантов и главарем боевиков ЧВК Вагнера Пригожиным. Подоляк сделал прогноз, согласно которому в ближайшие месяцы РФ ждет серьезное внутреннее противостояние.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что распад РФ уже начался. По его словам, нужно не допустить распространения ядерного оружия. Также Данилов считает, что в России есть люди, которые готовы свергнуть Путина.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что агрессор Россия понесла серьезные потери в ходе боевых действий против Украины. Согласно его прогнозу, через 3 месяца экономика РФ не позволит ей вести войну.

Война России против Украины:

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