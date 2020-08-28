"Мы уже ввели санкции": Меркель сделала заявление о войсках России в Беларуси

Новых санкций против России не будет - Меркель / УНИАН

В Берлине выражают надежду, что Москва не будет вводить войска на территорию Беларуси. Президент России Владимир Путин должен с уважением относиться к государственному суверенитету республики.

Об этом в ходе своей пресс-конференции заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает немецкое издание t-online.de

В ответ на вопрос журналистов о том, должна ли Германия вводить дополнительные санкции в отношении России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального, канцлер заявила, что ограничения против Москвы уже введены.

Также она считает, что геополитический расклад вынуждает Германию вести переговоры с Россией.

"Я так не думаю (сказала Меркель в ответ на вопрос о новых санкциях против РФ, - ред.). Россия – геостратегический игрок, с которым мы должны говорить снова и снова, например насчет Сирии и Ливии. Мы уже ввели санкции в связи с конфликтом в Украине, и я также настаивала на суверенитете Беларуси в разговоре с президентом России", - отметила Федеральный канцлер.Читайте такжеУ Путина оценили резерв вооруженных силовиков для вторжения в Беларусь

Напоследок Меркель выразила надежду, что созданное в России специальное подразделение внутренних войск не будет переброшено в республику Беларусь.

Напомним, в четверг, 27 августа, президент РФ Владимир Путин выразил готовность отправить в Беларусь российских силовиков для поддержки режима Лукашенко. Кроме того, политик назвал условие реализации данной инициативы.