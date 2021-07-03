На восьмом году агрессии РФ Путин решил "укрепить братские связи" с украинцами

Президент РФ хочет укрепить позиции русского языка как "языка международного общения".
Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности Российской Федерации.
В документе, подписанном в субботу, 3 июля и опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации РФ, содержатся планы кремлевского руководства относительно украинцев.
При этом в указе Путина указано, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано с помощью, в том числе, укрепления "братских связей между русским, белорусским и украинским народами".
Обратим внимание на то, что в стратегии не указаны конкретные шаги, которые Москва собирается предпринимать для этого.
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Добавим, что в указе Путина прописана задача укрепления позиций русского языка как "языка международного общения" и оказания поддержки гражданам РФ, которые проживают в других странах, в сохранении их "общероссийской культурной идентичности".
Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал высказывания президента РФ Владимира Путина, которые он сделал накануне на "прямой линии".
Глава государства прокомментировал высказывания лидера РФ о нем самом, а также об украинско-российских отношениях.
В частности, президент оценил высказывания хозяина Кремля о том, что Украиной якобы управляют из вне, а также о перспективах членства в НАТО.