Навального собираются перевозить в клинику Германии

Навального отправят в Шарите / Reuters

В ночь на 21 августа в Омск, где в больнице находится после отравления российский оппозиционер Алексей Навальный, вылетит из Германии самолет со специализированным оборудованием, чтобы транспортировать политика в берлинскую клинику Шарите.

Такую информацию опубликовало немецкое издание Bild со ссылкой на организацию Cinema For Peace Foundation.

Организатором эвакуации стал кинорежиссер Яка Бизиль, который в 2018 году при схожих обстоятельствах помог доставить в эту клинику участника Pussy Riot Петра Верзилова.

"Мы контактируем с властями и надеемся, что разрешение на транспортировку больного в коме будет предоставлено быстрее", - сказал Бизиль.

В Берлин также вылетит жена оппозиционера Юлия Навальная.

Читайте такжеНавального перевозят в другую клинику в целях безопасностиСейчас в Омск вылетел брат Навального Олег. Семья будет настаивать, чтобы медики больницы, куда госпитализировали блогера, позволили транспортировку. Омские медики оценили его состояние, как стабильно тяжелое и для проведения расширенного консилиума просили прилететь коллег из Москвы.

Напомним, Алексею Навальному стало очень плохо утром 20 августа в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер попал в реанимацию, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и впал в кому.

РосСМИ писали, что оппозиционер мог отравиться галлюциногенами. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что Навальный мог 19 августа сам что-то выпить или принять.

По словам пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, информация о том, что политик отравился из-за того, что-то выпил или съел сам – "полная чушь".