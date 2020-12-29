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Навального срочно вызвали в Москву: что случилось

29 декабря 2020, 06:48
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В России оппозиционному политику пригрозили заключением.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Федеральная служба исполнения наказаний требует, чтобы российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение после отравления Новичком в Германии, явился в филиал службы в Москве.

В противном случае политику угрожают обратиться в суд для того, чтобы заменить его условный срок по делу Ив Роше на реальный. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН.

В ведомстве заявляют, что Навальный якобы уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

"В журнале Ланцет 22 декабря 2020 г. опубликована статья на основе материалов германской клиники Шарите, собранных по результатам лечения гражданина Российской Федерации Навального А.А. Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники Шарите 20 сентября 2020 г., а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции", - говорится в сообщении.

Если факт "уклонения от контроля" подтвердится, ФСИН может подать в суд ходатайство о замене условного срока на реальный.

Как сообщил в Twitter адвокат Навального Вадим Кобзев, ему прислали СМС-сообщение, чтобы Навальный пришел в московский филиал ФСИН в 9:00 утра 29 декабря. Адвокат пояснил, если ведомство обратится в суд и суд поддержит его претензии, российскому оппозиционеру дадут 3,5 года реального заключения.

Сам Навальный отреагировал на заявление ФСИН в своем Twitter, отметив, что, ссылаясь на статью The Lancet, российские власти "на официальном уровне признали отравление".

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Дело Ив Роше – что известно:

  • Дело Ив Роше против российского политика Алексея Навального и его брата Олега было открыто Следственным комитетом РФ по заявлению генерального директора компании Ив Роше Восток (российского филиала Yves Rocher) в 2012 году.
  • 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор. Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условно, а Олег Навальный - к 3,5 годам колонии общего режима.
  • 17 октября 2017 года ЕСПЧ постановил, что приговор был необоснованным.

Отравление Навального – о чем ранее писал Главред:

  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
  • Позже российском оппозиционеру стало лучше. Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию, как только позволит здоровье.
  • 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы Новичок.

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