Навальный отравлен и в коме - что произошло c главным противником Путина: хронология

Алексей Навальный на митинге перед своими сторонниками / Reuters

Сегодня утром, в четверг, 20 августа, известный российский оппозиционер Алексей Навальный был экстренно госпитализирован.

Сейчас политик находится в реанимации, в коме 2-ой степени. У него полная потеря сознание и отсутсвие реакции на болевые раздражители, но зрачки реагируют на свет. Несмотря на тяжелое состояние оппозиционера, медики настроены оптимистично, хотя и говорят, что "реально борются за его жизнь".

Что произошло

Алексей Навальный отправлялся в Москву из Томска, однако во время полета ему стало настолько плохо, что самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Омске.

Сразу после этого пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у политика токсическое отравление. При этом она напомнила, что год назад уже происходила подобная история – Навального пытались отравить во время его пребывания в изоляторе.

"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", - уточнила пресс-секретарь после посадки самолета в Омске и экстренной госпитализации политика.

Позже в комментарии Эху Москвы она рассказала, что политику становилось в самолете плохо буквально на глазах.

"Он сказал, что плохо себя чувствует и попросил у меня салфетку, у него была испарина, — рассказала Ярмыш. — Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой — я спросила, поможет ли ему вода; он сказал, что нет. После чего отошел в туалет, после этого потерял сознание"

Это фотография Алексея Навального из автобуса аэропорта Томска. К тому времени он уже побывал в кофейне и только заходит в самолет. Резко плохо ему стало позже, уже на борту.

По данным российского телеканала 112, Навальный останавливался в гостинице Ксандер. Утром перед вылетом завтракать в гостинице Алексей не стал, а перед вылетом посетил кафе "Венская кофейня", находящееся в аэропорту, где ограничился чаем. В компании-перевозчике S7 заявили, что на борту самолета рейсом Томск - Москва Навальный ничего не ел и не пил

Фотография, сделанная в аэропорту: Навальный перед вылетом пьет чай

Житель Томска Павел Лебедев, который летел с политиком Алексеем Навальным одним рейсом, сначала сфотографировал политика, пьющего в аэропорту чай, а уже через некоторое опубликовал запись из самолета.

Сначала он написал, что во время полёта политику "стало очень плохо, его еле откачали", а потом опубликовал видео с подписью "До сих пор кричит от боли". На записи несколько раз повторяется протяжный мужской стон.

Почему Навальный в коме

Врачи предполагают, что его могли отравить сильным психодислептиком, например - оксибутиратом натрия. Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко можно добавить в чай. Однако доза для отравления взрослого человека составляет не менее 20-30 мл. этого вещества, кроме того, препарат имеет солёный вкус. Навальный мог почувствовать посторонний привкус, так что на данный момент версия должна получить подтверждение. Психодислептики могут быть синтетическими и природными, в их числе ЛСД, мескалин и псилобицин.

Заместитель главного врача больницы в Омске рассказал о состоянии Навального:

"Алексей находится на аппарате ИВЛ, состояние его стабильное. Сейчас есть несколько диагнозов, которые уточняются. В течение сегодняшнего дня диагноз будет определен. Никакой уверенности, что причиной является отравление, но это одна из версий. Более подробно не могу рассказать из-за врачебной тайны"

На вопрос о сотрудниках силовых структур, которые дежурят у палаты Алексея врач не ответил. Он также отказался комментировать диагноз, сославшись на закон, который запрещает это делать без согласия пациента.

В то же время в омском Минздраве уточнили, что к лечению Навального привлечены специалисты всех профилей, которые проверяют несколько диагнозов.

Состояние Навального врачи омской больницы оценивают сейчас как тяжёлое.

Навального отравили или причина может быть другой?

У Алексея Навального было много врагов среди российских "элит", включая президента РФ. Последним расследованием политика был Томск, где его команда снимала особняки местной путинской номенклатуры. Ранее Навальный также рассказывал, как губернатор региона Сергей Жвачкин делал угрозы в адрес "распространителей фейков в интернете".

Все последние годы Навальный посвятил борьбе с режимом Путина и разграблением страны путинскими друзьями и подчиненными. Он и его Фонд борьбы с коррупцией снимал фильмы о преступлениях бывшего главы правительства Дмитрия Медведева, приближенного к Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина, генерального прокурора Чайки и многих других.

Спикер Навального Кира Ярмыш также уточнила, что за оппозиционером велась слежка, притом достаточно грубая:

"В Новосибирске слежка была совершенно очевидной. В Томске как раз таки не было, по крайней мере, она не была настолько заметной. И вообще наша командировка в Томск была относительно спокойной до этого момента", – отметила она.

Как идет расследование отравления Навального

Линейное управление внутренних дел на транспорте по СФО начало проверку по отравлению Алексея Навального.

Полиция тем временем просматривает камеры наблюдения чтобы понять, кто именно подавал чай Навальному.

Руководство кофейни на втором этаже томского аэропорта инициировало внутреннюю проверку в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального.

"Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения", - сообщил агентству Интерфакс-Сибирь директор и владелец кофейни.

Соратники Навального требуют от СК возбудить уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Об этом написал в твиттере руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.