Навальный выдвинул первое требование после отравления

Российский оппозиционер заявил, что теперь его интересует только одежда, в которой он был в день отравления.
Отравленный российский оппозиционный политик Алексей Навальный, соратники которого нашли бутылку с Новичком в его гостиничном номере, потребовал вернуть его одежду, так как отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли.
Об этом Навальный сообщил в своем первом после отравления блоге.
По его словам, в России уголовного дела нет, а есть "доследственная проверка по факту госпитализации".
"Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу", - отметил Навальный.
Он подчеркнул, что теперь его интересует только одежда, в которой он был в день отравления.
"Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок", - добавил он.
Также оппозиционер обратил внимание на заявление главы СВР Нарышкина, который заявляет, что "Навального отдали в Германию без "Новичка", а там он оказался с "Новичком" (посыпали, наверное)".
Отравление Навального – о чем говорилось ранее:
- 19 сентября Алексей Навальный опубликовал в соцсети второй после отравления пост, в котором он рассказал о то, как проходит его восстановление.
- 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.