Навальный выдвинул первое требование после отравления / Reuters

Отравленный российский оппозиционный политик Алексей Навальный, соратники которого нашли бутылку с Новичком в его гостиничном номере, потребовал вернуть его одежду, так как отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли.

Об этом Навальный сообщил в своем первом после отравления блоге.

По его словам, в России уголовного дела нет, а есть "доследственная проверка по факту госпитализации".

"Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу", - отметил Навальный.

Он подчеркнул, что теперь его интересует только одежда, в которой он был в день отравления.

"Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок", - добавил он.

Также оппозиционер обратил внимание на заявление главы СВР Нарышкина, который заявляет, что "Навального отдали в Германию без "Новичка", а там он оказался с "Новичком" (посыпали, наверное)".

Отравление Навального – о чем говорилось ранее: