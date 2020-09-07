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Навальный вышел из комы - немецкие врачи

7 сентября 2020, 16:17

Российский оппозиционер реагирует на обращения окружающих.

Навальный
Навальный вышел из комы / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в клинике Шарите в Берлине, вышел из комы, заявили немецкие врачи.

Об этом сказано в сообщении на сайте клиники Шарите.

По информации врачей, Навальный был постепенно выведен из искусственной комы.

Сейчас оппозиционер реагирует на обращения окружающих.

"Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", - сказано в сообщении.

Лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой Навального.

"После консультации с женой пациента Charite заверяет, что решение обнародовать подробности состояния пациента будет соответствовать его пожеланиям", - отметили в клинике.

Отравление Навального – что было ранее:

  • 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы. По словам главы МИД Германии, ситуацию с Навальным не стоит сужать до дискуссий о строительстве "Северного потока-2". Маас уточнил, что свыше 100 компаний, половина которых немецкие, участвуют в строительстве газопровода. Кроме того, в реализации "Северного потока-2" задействованы 12 стран ЕС.
  • 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
  • 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.
  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

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