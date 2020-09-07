Навальный вышел из комы / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в клинике Шарите в Берлине, вышел из комы, заявили немецкие врачи.

Об этом сказано в сообщении на сайте клиники Шарите.

По информации врачей, Навальный был постепенно выведен из искусственной комы.

Сейчас оппозиционер реагирует на обращения окружающих.

"Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", - сказано в сообщении.

Лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой Навального.

"После консультации с женой пациента Charite заверяет, что решение обнародовать подробности состояния пациента будет соответствовать его пожеланиям", - отметили в клинике.

Отравление Навального – что было ранее: