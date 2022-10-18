'Если он погиб, то когда это было': Буданов рассказал, жив ли российский диктатор Путин

Кремлевский диктатор серьезно болен, и это давно не тайна. Однако есть и такая вероятность, что Путина уже давно нет среди живых.
Российский диктатор Владимир Путин весной имел серьезные проблемы со здоровьем, однако жив ли сейчас глава Кремля – доподлинно неизвестно. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Оbozrevatel.
Как отметил Буданов, пока он не может дать ответ до конца относительно того, жив ли Путин. Однако тот факт, что со здоровьем у президента РФ не очень – точен.
"Это еще один вопрос, на который я сейчас не дам ответ до конца. То, что у него были очень значительные проблемы со здоровьем весной, это я вам подтвержу. Жив ли он сейчас? Давайте дождемся того момента, когда пройдет трансфер властей в РФ", - сказал глава ГУР.
По его словам, именно после трансформации властей в Российской Федерации можно будет точно узнать правду.
"Возможно, только тогда мы сможем узнать правду: если он погиб, то когда это было, или если жив, то как он закончит свою жизнь", - резюмировал Буданов.
Что известно о болезнях Путина
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.
Серьезную болезнь Путина подтвердил и глава Главного управления разведки Украины. По словам Буданова, у российского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одно из которых - это рак. Кроме того, глава ГУР сообщил, что в РФ уже готовится смена политического руководства.
К слову, кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.
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