Названа причина смерти Валентина Гафта

Валентин Гафт скончался из-за болезни, поделилась его супруга / Скриншот

Умер Валентин Гафт – советский и российский актер, театральный режиссер – из-за болезни.

Артиста убил инсульт (кровоизлияние в мозг), рассказала его жена, артистка Ольга Остроумова, пишет Интерфакс.

Собеседница добавила, что инсульт у Гафта произошел не прямо перед смертью, актер восстанавливался после болезни несколько лет.

Напомним, о кончине Валентина Гафта стало известно утром 12 декабря. Гафт умер в этот день на 86-м году жизни.

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