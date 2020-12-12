Названа причина смерти Валентина Гафта

Гафта убила болезнь, сообщила его жена.
Умер Валентин Гафт – советский и российский актер, театральный режиссер – из-за болезни.
Артиста убил инсульт (кровоизлияние в мозг), рассказала его жена, артистка Ольга Остроумова, пишет Интерфакс.
Собеседница добавила, что инсульт у Гафта произошел не прямо перед смертью, актер восстанавливался после болезни несколько лет.
Напомним, о кончине Валентина Гафта стало известно утром 12 декабря. Гафт умер в этот день на 86-м году жизни.
Валентин Гафт – важные факты из биографии
- В начале августа 2019 года стало известно, что актер после инсульта попал в больницу.
- В сентябре пасынок Валентина Гафта Михаил Левитин-младший говорил, что после болезни у артиста были нарушения речи.
- Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве в еврейской семье. У актера есть украинские корни – его родители Иосиф и Гита Гафт приехали из города Прилуки Черниговской области.
Автор: Екатерина Присяжнюк