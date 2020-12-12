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Названа причина смерти Валентина Гафта

12 декабря 2020, 10:52
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Гафта убила болезнь, сообщила его жена.

Гафт скончался из-за болезни, поделилась его супруга – Валентин Гафт умер
Валентин Гафт скончался из-за болезни, поделилась его супруга / Скриншот

Умер Валентин Гафт – советский и российский актер, театральный режиссер – из-за болезни.

Артиста убил инсульт (кровоизлияние в мозг), рассказала его жена, артистка Ольга Остроумова, пишет Интерфакс.

Собеседница добавила, что инсульт у Гафта произошел не прямо перед смертью, актер восстанавливался после болезни несколько лет.

Напомним, о кончине Валентина Гафта стало известно утром 12 декабря. Гафт умер в этот день на 86-м году жизни.

Валентин Гафт – важные факты из биографии

  • В начале августа 2019 года стало известно, что актер после инсульта попал в больницу.
  • В сентябре пасынок Валентина Гафта Михаил Левитин-младший говорил, что после болезни у артиста были нарушения речи.
  • Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве в еврейской семье. У актера есть украинские корни – его родители Иосиф и Гита Гафт приехали из города Прилуки Черниговской области.
Валентин Гафт Валентин Гафт умер Ольга Остроумова
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