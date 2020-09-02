Названы дата и место похорон Бориса Клюева

Борис Клюев будет похоронен 4 сентября на Троекуровском кладбище / Скриншот

Умершего народного артиста России, звезду сериала Воронины – Бориса Клюева, похоронят в пятницу, 4 сентября, в Москве.

Клюев будет похоронен на Троекуровском кладбище, после того, как с ним попрощаются в Государственном академическом Малом театре, пишет ТАСС со ссылкой на данные директора театра Тамары Михайловой.

По словам собеседницы агентства, начало церемонии прощания с Клюевым в театре запланировано в 11:00.

"Прощание в театре начнется 4 сентября в 11 часов. Затем артиста похоронят на Троекуровском кладбище", – поделилась Михайлова.

Напомним, 1 сентября Борис Клюев умер в возрасте 76 лет. Причиной смерти актера является онкологическое заболевание. В мае 2018 года СМИ узнали, что у Клюева нашли рак.