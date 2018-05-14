У звезды ситкома "Воронины" Бориса Клюева нашли рак - СМИ

Известный советский и российский актер, народный артист РФ, звезда "долгоиграющего" ситкома "Воронины" Борис Клюев давно ведет борьбу с онкологическим заболеванием легких.

Соответствующую информацию опубликовал телеканал "НТВ" со ссылкой на Владимира Бейлиса, режиссер Малого театра, в труппе которого работает актер.

Однако, Бейлис не смог с уверенностью сказать, каково сейчас нынешнее состояние здоровья Клюева на поправку.

"Кто знает это сейчас? Делаются процедуры, все делается для того, чтобы это было исправлено", — сказал режиссер.

Бейлис также добавил, что, несмотря на свою болезнь, Клюев продолжает играть спектакли: "Конечно, он играет. Я с ним говорил, он сказал, что было трудновато, но сейчас уже лучше".

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Бориса Клюева медики диагностировали тяжелое заболевание.