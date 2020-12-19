"Не будьте слабыми дураками": Трамп сделал новое заявление о выборах в США

Трамп призвал республиканцев бороться за его "победу" на выборах президента США / Фото Reuters

Американский глава государства Дональд Трамп утверждает, что новоизбранный президент США Джо Байден потерпел поражение в шести колеблющихся штатах. Политик заявляет о фальсификациях и призывает республиканцев бороться за победу.

По словам Трампа, на президентских выборах в США произошел вброс сотен тысяч бюллетеней, что было зафиксировано. Представители Республиканской партии должны бороться за победу.

"Он не выигрывал выборы. Он проиграл во всех шести колеблющихся штатах с большим отрывом. Потом они вбросили сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы на этом. Теперь политикам-республиканцам нужно бороться за то, чтобы их великолепную победу не украли. Не будьте слабыми дураками!" – написал американский глава государств в своем аккаунте в микроблоге Twitter в субботу, 19 декабря.Читайте такжеТрамп добился своей цели. Последствия увидим уже скоро

Выборы президента США