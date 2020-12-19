"Не будьте слабыми дураками": Трамп сделал новое заявление о выборах в США

Трамп по-прежнему не признает победу демократа Джо Байдена на выборах президента США.
Американский глава государства Дональд Трамп утверждает, что новоизбранный президент США Джо Байден потерпел поражение в шести колеблющихся штатах. Политик заявляет о фальсификациях и призывает республиканцев бороться за победу.
По словам Трампа, на президентских выборах в США произошел вброс сотен тысяч бюллетеней, что было зафиксировано. Представители Республиканской партии должны бороться за победу.
"Он не выигрывал выборы. Он проиграл во всех шести колеблющихся штатах с большим отрывом. Потом они вбросили сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы на этом. Теперь политикам-республиканцам нужно бороться за то, чтобы их великолепную победу не украли. Не будьте слабыми дураками!" – написал американский глава государств в своем аккаунте в микроблоге Twitter в субботу, 19 декабря.Читайте такжеТрамп добился своей цели. Последствия увидим уже скоро
Выборы президента США
- Коллегия выборщиков 15 декабря признала кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов в США. Он получил 306 голосов выборщиков, тогда как его оппонент Дональд Трамп – набрал только 232 голоса.
- В конце ноября Трамп заявлял, что он будет готов передать власть в США Байдену в том случае, если демократам удастся доказать получение их кандидатом 80 миллионов голосов на выборах честным образом.
- Журналисты CNN 17 декабря рассказали, что в разговорах со своими советниками Трамп якобы обещал не покидать Белый дом даже в день инаугурации Байдена.