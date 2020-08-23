"Не могут белорусы бить белорусов": Тихановская категорично высказалась о разгоне демонстрантов

Тихановская высказалась о разгоне демонстрантов / Reuters

Главная соперница действующего президента Беларуси на выборах Светлана Тихановская убеждена в отказе военных разгонять мирных демонстрантов, даже если им поступит такой приказ.

Об этом Тихановская рассказала в интервью агентству BNS, передает Интерфакс.

"Это будет преступлением со стороны армии, если будут выполнять такой преступный приказ против белорусского народа, они ведь тоже граждане Беларуси, не могут белорусы бить белорусов. Я более чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимают", - сказала она.

Тихановская также назвала запугиванием заявление Лукашенко о проведении масштабной боевой подготовки.

В то же время политик отметила, что чувствует себя в Литве в полной безопасности. Тихановская рассказала, что решила ранее уехать именно в Литву потому, что там находились ее дети и у нее была литовская виза.

Читайте такжеТихановская обжаловала результаты президентских выборовНапомним, лидер белорусской оппозиции и главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь. По ее словам, это произойдет, когда она будет чувствовать себя там в безопасности.

Об этом она заявила на пресс-конференции.

Она сказала, что любит свою родину и хочет туда вернуться.

"Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности", - сказала она.