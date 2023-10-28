"Не умер, а вооружен и опасен": социолог назвал истинные причины слухов о смерти Путина

Слухи о том, что Владимир Путин умер - это полный бред, считает Игорь Эйдман.

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Владимир Путин "не умер, а вооружен и очень опасен", считает Игорь Эйдман / Коллаж: Главред, фото: скриншот, facebook

Российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман считает, что слухи о смерти российского диктатора Владимира Путина не соответствуют действительности. Их появление имеет совершенно другую цель.

"Слухи о том, что Путин умер, конечно, полный бред – обсуждать тут совершенно нечего. Ничего экстраординарного с ним не происходит. К сожалению, он не смертельно болен и не умер, а вооружен и очень опасен", - сказал Эйдман в интервью Главреду.

Он считает, что слухи о смерти Путина появляются не просто так. Во-первых, авторы и распространители подобной информации "пытаются на этом хайповать, тем самым привлекая внимание и увеличивая посещаемость своих ресурсов". При этом Эйдман не исключает, что российские спецслужбы такие слухи тоже поддерживают и в значительной степени инициируют, внедряя их в информационное поле через своих инфлюэнсеров.

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"Потому что преступнику выгодно, если окружающие считают, что он уже на ладан дышит, а потому ловить и обезвреживать его бессмысленно. Такой месседж посылают, прежде всего, западным спецслужбам и различным противникам Путина в олигархате и других структурах, которые теоретически могли бы его устранить путем покушений и заговоров", - объяснил Эйдман.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Болезнь и "смерть" Путина

23 октября Telegram-канал Генерал СВР писал, что у Путина вечером 22 октября произошел серьезный приступ - кремлевский диктатор чуть не умер, однако медикам удалось его откачать. По данным канала, к Путину срочно вызвали медиков. Врачи провели реанимацию. У президента РФ якобы была остановка сердца.

Вечером 26 октября Генерал СВР сообщил, что Путин якобы "умер" вследствие остановки сердца в резиденции на Валдае, и в России "начинается переворот".

После того как появилась информация о смерти российского диктатора Владимира Путина, Сеть взорвалась мемами.

На фоне слухов о смерти российского диктатора Владимира Путина западные СМИ пишут о том, кто мог бы стать преемником президента РФ. Возможные варианты описало издание The Independent.

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