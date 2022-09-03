Нечего шастать: Госдеп США не дал американские визы Лаврову и его 56 приспешникам

Теперь Сергей Лавров и делегация дипломатов страны-агрессора не смогут приехать в штаб-квартиру ООН на ежегодную осеннюю встречу мировых лидеров.
Страна-агрессор Россия запросила у США ни много, ни мало, а целых 56 виз ‒ чтобы позволить руководителю МИД РФ Сергею Лаврову и русской делегации посетить в Нью-Йорке ежегодную сентябрьскую встречу мировых лидеров в ООН. Однако Госдеп не дал ни единой визы никому из них, сообщает агентство Reuters в пятницу, 2 сентября.
В распоряжении журналистов оказалось письмо, которое посол РФ в ООН Василий Небензя отправил генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу.
В нем представитель агрессоров сказал, что факт отказа в визе "вызывает тревогу", поскольку в течение последних нескольких месяцев США "постоянно отказывает в выдаче въездных виз" российским делегатам на другие мероприятия ООН.
Небензя потребовал от Гутерриша "еще раз подчеркнуть властям США, что они должны оперативно выдать запрошенные визы всем российским делегатам и сопровождающим лицам, в том числе российским журналистам".
Напомним, на саммите глав МИД G20 министру иностранных дел страны-агрессора России Сергею Лаврову устроили бойкот. С представителем страны, которая бомбит города и убивает мирных жителей, отказались сделать общее фото.
Из-за неприязни к Лаврову и действий РФ в Украине в знак протеста против военной агрессии высокопоставленные дипломаты накануне бойкотировали ужин 7 июля, который стал первым мероприятием двухдневной встречи G20.
Позднее Сергей Лавров разразился заявлением о том, что Москва намерена, мол, расширить географию войны против Украины за административные границы Донецкой и Луганской областей. Дескать, речь идет еще и о Херсонской, Запорожской областях и других регионах.
Также он пригрозил западному миру из-за поставок Украина тяжелого оружия, такого как дальнобойные ракетные системы HIMARS. По его словам, планы по проведению так называемой "спецоперации" еще больше расширятся, если ВСУ продолжат получать артиллерию.
Другие новости:
- Пусть прекратят издевательства и убираются с Донбасса: Подоляк разнес Лаврова за выпад в адрес Киева
- "ЕС и НАТО создают коалицию против России": Лаврову привиделось начало 3-й мировой
- "РФ - агрессор и преступник": Кулеба поставил на место закатившего истерику Лаврова