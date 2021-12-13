"Неприятно говорить, но было": Путин признался, как был таксистом в 90-е

Владимир Путин / УНИАН

Президент Российской Федерации Владимир Путин утверждает, что в 1990-х годах подрабатывал таксистом – по причине безденежья. Такое утверждение он высказал в интервью для фильма "Новейшая история" на федеральном телеканале "Россия 24".

"Жил как все, но иногда приходилось подрабатывать извозом, на машине подрабатывать, частным извозом. Неприятно об этом говорить, честно сказать, но, к сожалению, так и было", – сказал он.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин еще раз повторил известный тезис кремлевской пропаганды и вновь публично назвал распад СССР "трагедией для большинства граждан" и "величайшей геополитической катастрофой ХХ века".

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление заместителя госсекретаря США Нуланд, которая сказала, что Россия стремится воссоздать СССР. Он рассказал о том, что сегодня восстановить такое государство не представляется возможным.

Также он добавил, что на территории стран постсоветского пространства существуют "продвинутые" союзные структуры, однако ни одна из них не является попыткой заново создать СССР.

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