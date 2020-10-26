Невероятная Каппадокия: марсианский ландшафт, подземные города и полеты на воздушных шарах

"Главред" посетил все главные достопримечательности этой местности и остался в восторге от ее неповторимых пейзажей и увлекательной истории.

У туров в Каппадокию нет ярко выраженной сезонности. Путешествия туда интересны в любое время года - даже зимой. Потому в период, когда популярные турецкие морские курорты кажутся менее привлекательными из-за прихода календарной осени, а другие страны остаются закрытыми на карантин, Каппадокия становится идеальным туристическим направлением для украинских путешественников!

Эта местность уникальна и может похвастаться видами неземной красоты: марсианскими пейзажами, подземными городами и высокими скальными образованиями, вызывающими неоднозначные ассоциации у всех, кто их увидит.

Начало путешествия

Прилетев в Каппадокию, мы приземлились и остановились в городе Кайсери – областном центре региона, который, помимо прочего, считается одним из основных промышленных центров Турции. Именно в Кайсери изготовляется около восьмидесяти процентов всей мебели в стране.

Кайсери расположен в горной местности – почти у подножия вулкана Эрджияс. Вследствие этого, город известен не только как перевалочный пункт по пути в скалистую Каппадокию, но и как горнолыжный курорт. Также город интересен своими красивыми мечетями, традиционно большим турецким базаром и одной из самых древних психлечебниц в мире.

Кайсери

Поселились мы в роскошном отеле Radisson Blu в самом центре Кайсери, расположение которого позволяет без труда добираться до всех главных достопримечательностей города.

Вид на город

Однако, этот аккуратный промышленный городок – не был основным пунктом назначения в нашем путешествии, в отличие от экзотических красот скалистой Каппадокии, дорога до которых от Кайсери занимает около сорока минут.

Каппадокия с высоты птичьего полета

Самым известным и популярным занятием среди туристов, посетивших Каппадокию, являются полеты на воздушных шарах, которые стали визитной карточкой региона. До карантина практически ежедневно в течение всего года в небо над Каппадокией взлетало несколько сотен ярких, разноцветных летательных аппаратов, что представляло собой невероятное зрелище!

В новых реалиях, наполненных множеством противоэпидемических ограничений, количество аэронавтов, желающих прокатиться по воздушным волнам, стало меньше, и теперь в небо одновременно поднимаются не более восьмидесяти шаров. Как говорят местные, во многом это развлечение до сих пор остается доступным именно благодаря нашим соотечественникам, которые формируют большой спрос на полеты.

Если вы четко задались целью подняться в небо, вам нужно быть готовыми, что вставать придется очень рано. Мы, отправляющиеся в путешествие из Кайсери, выехали из гостиницы около трех ночи.

Дело в том, что самое лучшее и безопасное время для воздухоплавания – на рассвете, когда воздушные потоки самые мягкие. Потому все туристы, желающие взглянуть на Каппадокию с высоты птичьего полета, прибывают на место сбора еще затемно, и до момента, пока все будет готово, могут воочию наблюдать, как специалисты накачивают исполинские летательные аппараты воздухом, с помощью гигантских горелок нагревают его и затем заканчивают основные приготовления к полету.

Приготовления перед взлетом

Непосредственно перед взлетом вам нужно будет прослушать инструктаж и расписаться в соответствующем документе о том, что вы ознакомлены с техникой безопасности. Затем вам помогут взобраться в гондолу шара, которая, к нашему удивлению, рассчитана аж на шестнадцать человек, включая пилота, после чего ожиданию приходит конец! Вы готовы подниматься в небо!

Профессиональным движением пилот увеличит мощность огня, вследствие чего ваш воздушный корабль оторвется от земли и мягко начнет набирать высоту, открывая взгляду виды невероятной красоты.

Панорама с шара

Полет на воздушном шаре длится около часа, в течение которого вы будете то подниматься, то опускаться на разную высоту, наслаждаться потрясающими панорамами, приближаться к вулканическим скалам. А когда полет завершиться - еще долго вспоминать свои эмоции во время рассечения воздушных потоков в лучах рассвета. Напоминать вам об этом будет именной сертификат, который по приземлению получают все счастливчики, побывавшие в небе.

Как утверждают организаторы, ранее, по прилету, каждого аэронавта угощали бокалом шампанского, однако, в условиях пандемии, эту традицию пришлось временно отменить.

Скальные пещеры и подземные города

После того, как вы рассмотрите невероятный ландшафт Каппадокии с высоты, самое время ознакомиться с основными достопримечательностями этого региона вблизи. Первым делом, советуем вам взглянуть на необычные скальные пещеры и лабиринты многоэтажных подземных городов.

На первый взгляд, кажется удивительным, как люди могли выбить в камне такое обилие запутанных туннелей. Однако, на самом деле, за счет того, что Каппадокия расположилась по соседству с некогда активными вулканами, все скальные образования в этой местности состоят из вулканического туфа, который легко поддается ручной обработке. За счет этого, древние цивилизации, обитающие в этой местности, проделали в высоких горных возвышениях и глубоко под землей множество ходов. Удивительно, но остались люди, которые живут в этих пещерах до сих пор.

Пещеры в скалах

В Каппадокии нашли несколько десятков подземных городов. Простираются они на глубину до ста метров и построены из множества туннелей и помещений.

Прогуливаясь по витиеватым коридорам подземных жилищ, поражаешься тому, насколько разумно древние архитекторы подошли к их планированию.

Подземный город

В этих городах было предусмотрено все, что могло обеспечить более-менее комфортное проживание: жилые комнаты, подвалы, отдельные помещения для животных, кладовые, резервуары для воды, винодельни, ниши для масляных ламп. В подземных городах даже были отведены специальные места, в которых размещали тела мертвых до тех пор, пока условия не позволяли захоронить их традиционным способом на поверхности земли.

Некоторые историки утверждают, что в подземных городах люди проживали не все время, а пережидали опасность во время войн. То есть, использовались они, прежде всего, как убежища. Потому они оборудованы множеством круглых и подвижных каменных дверей, которыми в случае опасности можно было быстро заблокировать один из входов. Также эти города состоят из очень узких, низких и резких подъемов и спусков, чтобы преодолевать их можно было только по одному человеку. Все это спасало города от проникновения врагов.

Подземные лабиринты

Долины для фантазеров

Вдоволь находившись по подземным лабиринтам, самое время увидеть следующую достопримечательность, с которой характеризуется эта местность, - живописные каппадокийские долины.

Расположенные в них объекты местные нередко называют "дымоходами фей", хотя у большинства путешественников они вызывают другие ассоциации.

Интересно, что все эти возвышения возникли абсолютно естественным путем – без малейшего человеческого вмешательства. Обязана этим Каппадокия трем активным вулканам, в течение многих миллионов лет заполнявшим все пространство долин лавой, которая впоследствии "вылепила" свои шедевры. А финальную форму им придали ветер и осадки – дождь и снег.

В ходе своего путешествия мы посетили три основные долины. Одна из самых популярных – Долина любви. Как сказал наш экскурсовод, нередко на это место приезжают пары, которые хотят, но по каким-либо причинам не могут зачать ребенка. Почему их так привлекает именно это место, уточнять мы не стали.

Долина любви

Следующая – Долина монахов заполнена "дымоходами" более скромной формы. Их верхушки отдаленно напоминают головы мужчин в монашеских шапках, из чего и следует ее название.

Долина монахов

И в третьей – Долине фантазии мы увидели множество самых разнообразных образований, которые напоминают животных, людей или какие-либо вещи: вон, слева от вас расположились целующие голуби, прямо по курсу – жираф, а справа и вовсе какой-то сказочный персонаж.

Долина фантазии

Выглядят эти долины очень впечатляюще и масштабно, а прогулки по ним могут занять хоть целый день. Потому приготовьте удобную обувь и отправляйтесь восхищаться красотой творений природы.

Также в Каппадокии есть множество скальных монастырей, музеев, крепостей. Помимо туристических локаций, тут полно атмосферных заведений, в которых можно отдохнуть между прогулками.

Каппадокия – это невероятное место, которое вдохновляет и заряжает энергией. Потому, если вы еще не видели красоты турецкого "восьмого чуда света", по слухам, вдохновившего Джорджа Лукаса на создание "Звездных войн", смело планируйте путешествие на ближайший уик-энд!

Надежда Бурбела