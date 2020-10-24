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Новичок для Навального: стали известны имена создателей яда для покушения

24 октября 2020, 08:27

Разработчики Новичка очень тесно контактировали с высокопоставленными офицерами ФСБ, говорится в расследовании.

Алексей Навальный
Алексей Навальный

Независимое расследование показало, что важную роль в разработках химического оружия, которым могли отравить Алексея Навального, играют научный центр Сигнал в Москве и государственный Научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Минобороны в Санкт-Петербурге.

Об этом идет речь в расследовании групп The Insider и Bellingcat, Радио Свобода и немецкого издания Der Spiegel.

В центре Сигнале работают специалисты по ингибиторам (подавителям) холинэстеразы, жизненно важного фермента, участвующего в передаче нервных импульсов. В этом же учреждении трудятся эксперты по наноинкапсуляции - упаковыванию частиц вещества в оболочку из другого вещества. Эта технология может повысить эффективность отравляющего вещества, замаскировать его наличие и отложить начало действия, говорится в расследовании.

Центр Сигнал некоторое время входил в состав третьего Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны в городе Шиханы Саратовской области. В этом же населенном пункте находился филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где, как считается, проходила разработка вещества из группы Новичок.

Читайте такжеТихий убийца: Навальный назвал главные симптомы отравления НовичкомУчреждения в Москве и Санкт-Петербурге тесно сотрудничают, подчеркивают авторы расследования. По их сведениям, начальник петербургского ГНИИ Сергей Чепур неоднократно звонил исследователям Сигнала, а также Денису Сергееву (россиянин с паспортом на имя Сергея Федотова) и Александру Мишкину (Александру Петрову), которых Великобритания обвинила в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в марте 2018 года. Кроме того, Чепур участвовал в заседании в штаб-квартире Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ) в феврале 2018-го.

Директор Сигнала Артур Жиров и его команда запатентовали ряд биоактивных добавок и смесей для спортивных напитков. Слова предполагаемых отравителей Скрипалей Александра Мишкина и Анатолия Чепиги (Александр Петров и Руслан Боширов) о работе в сфере спортивного питания в нашумевшем интервью Маргарите Симоньян являлись "внутрикорпоративной шуткой", говорится в расследовании.

Взаимодействие ГУ Генштаба с разработчиками химического оружия идет опосредованно через ГНИИ военной медицины и Сергея Чепура, утверждают расследователи, ссылаясь на данные биллингов телефонных разговоров. При этом "и в звонках руководства Сигнала, и в звонках Чепура можно найти немало контактов и с высокопоставленными офицерами ФСБ. Таким образом, вопрос о том, какая из двух силовых структур ответственна за отравление Навального, пока остается открытым", - резюмируют авторы.

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  • 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
  • Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже выписали из немецкой клиники.
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