"Наивный сказочник": новогоднее обращение Зеленского вызвало бурю эмоций в России

В РФ Зеленского назвали "наивным сказочником" / скриншот

В России прокомментировали новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Не смогли в РФ промолчать из-за желания украинского лидера написать на ялтинском песке, что Крым - это Украина.

В частности, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что "наивный президент - это большая беда для государства", сообщает РИА Новости.

По его мнению, нынешнее руководство Украины не способно адекватно воспринимать "международную реальность, в которой Крым - это неотъемлемая часть России".

В свою очередь, глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк назвал слова Зеленского смешными.

"Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он ещё пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает", - считает Черняк.

А руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов охарактеризовал новогоднее обращение Зеленского как красивое и кинематографичное, но "по сути своей слащаво-бессодержательное". Кроме того Молохов рекомендовал Зеленскому не забывать строчку из песни Аллы Пугачевой о невозможности повернуть жизнь назад.

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