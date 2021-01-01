"Наивный сказочник": новогоднее обращение Зеленского вызвало бурю эмоций в России

Российские чиновники не смогли удержаться от комментариев после слов президента Украины о Крыме.
В России прокомментировали новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Не смогли в РФ промолчать из-за желания украинского лидера написать на ялтинском песке, что Крым - это Украина.
В частности, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что "наивный президент - это большая беда для государства", сообщает РИА Новости.
По его мнению, нынешнее руководство Украины не способно адекватно воспринимать "международную реальность, в которой Крым - это неотъемлемая часть России".
В свою очередь, глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк назвал слова Зеленского смешными.
"Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он ещё пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает", - считает Черняк.
А руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов охарактеризовал новогоднее обращение Зеленского как красивое и кинематографичное, но "по сути своей слащаво-бессодержательное". Кроме того Молохов рекомендовал Зеленскому не забывать строчку из песни Аллы Пугачевой о невозможности повернуть жизнь назад.
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Новогоднее обращение Зеленского 2021:
- Вечером 31 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом. Он пожелал им быть здоровыми и счастливыми.
- Также президент в ходе своего поздравления обратился к жителям аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса и призвал их перевести часы назад.
- Президент отметил, что хочет сказать в центре Донецка, что мир в Украине наступил, а также написать "Крым – это Украина" не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте - на украинском песке украинского пляжа украинской Ялты".