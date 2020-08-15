Обнародовано видео, как ОМОН убил протестующего Тарайковского в Минске

ОМОН Беларуси / Фото:Tut.by

Обнародовано новое видео момента гибели во время протестов 10 августа в Минске 34-летнего демонстранта Александра Тарайковского, которое напрочь опровергает лживую версию МВД Беларуси.

Ролик опубликовало издание Euroradio в Telegram. Издание категорично заявляет, что силовики попытались скрыть факт циничного убийства.

На видео, которое журналисты собрали с различных ракурсов, можно рассмотреть, как мужчина в белой футболке с поднятыми руками подходит ближе к силовикам. Демонстрант был безоружен. Затем фиксируется вспышка и раздается хлопок. Впоследствии протестующий пошатнулся, постоял несколько секунд и упал на асфальт.

Журналисты утверждают, что на видео запечатлена смерть Тарайковского. Однако в МВД Беларуси ранее заявляли, что Тарайковский пытался бросить в правоохранителей какой-то пиротехнический предмет, который взорвался у него в руках и нанес смертельные травмы.

Напомним, журналисты сообщали, что в Беларуси 34-летнего активиста протестов Александра Тарайковского, который стал первой жертвой противостояний в центре Минска, убил кто-то из бойцов спецназа КГБ Альфа или спецназа МВД Алмаз.

Как известно, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.