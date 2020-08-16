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В Беларуси анонсировали приезд официальной украинской делегации: что известно

16 августа 2020, 11:55

Планируется подписание двусторонних соглашений.

Украина - Беларус
В Беларуси рассказали о визите украинской делегации / ej.by

В Беларуси состоится заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества.

Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА со ссылкой на данные Белорусской торгово-промышленной палаты.

Отмечается, что встреча пройдет 8 октября в Гродно, а ее участники рассмотрят перспективные направления развития торгово-экономического взаимодействия, проблемные вопросы ведения бизнеса.

Кроме того, также планируется подписание двусторонних коммерческих контрактов и соглашений.

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Ожидается, что в мероприятии примут участие чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, глава украинского диппредставительства в Минске Игорь Кизим, а также председатель БелТПП Владимир Улахович и президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Мероприятие состоится в рамках III Форума регионов Беларуси и Украины.

Напомним, ранее в МИД Украины сделали официальное заявление о том, что обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе. Украина разделяет позицию ЕС.

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